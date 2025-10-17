ICExが、ドラマ『地獄は善意で出来ている』（フジテレビ系）の主題歌である新曲「Da-Da-Da」を10月24日に配信リリース。あわせて、ジャケット写真を公開した。

同楽曲は、ダークでスリリングなアップナンバー。10月16日放送のドラマ初回内にて、メディア初オンエアされた。楽曲について、メンバーの志賀李玖は「これまでのICExとは雰囲気がガラッと変わった一曲です。ダークでスリリングなラップ、危険で美しい世界観など、僕たちの新たな一面を最大限に引き出した楽曲になっています。」とコメントしている。

さらに、配信リリースに先駆けた事前ライブラリ追加キャンペーンも開始。ライブラリ追加で、2026年3月22日にパシフィコ横浜にて開催した『ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”』をモチーフにした限定待受画像を受け取ることができる。

・ICEx 志賀李玖 コメント

この度、僕たちICExの楽曲がカンテレ×FODドラマ「地獄は善意で出来ている」の主題歌に決定しました！草川拓弥さんが主演を務めるドラマを、音楽で一緒に盛り上げられることをとても嬉しく思っています！今回の楽曲は、これまでのICExとは雰囲気がガラッと変わった一曲です。ダークでスリリングなラップ、危険で美しい世界観など、僕たちの新たな一面を最大限に引き出した楽曲になっています。間奏にはバチバチのダンスブレイクもあり、いろんな音が散りばめられていて、楽しんでいただけると思います！そして、このドラマ主題歌決定の発表と同時に「BOKUNCHI」ツアーの最終日では、たくさんの嬉しいお知らせをさせていただきました！初冠番組の決定、そして「パシフィコ横浜」でのワンマンライブ！どれも、いつも応援してくださるみなさんがいてくれるからこそ実現できたことです。これからも夢に向かって一歩ずつ進んでいきます！みなさんにはたくさん幸せになってもらいたいし、僕たちICExがその幸せの一部になれたら嬉しいです。いろんな形でみなさんに愛を届けていきます！これからも応援よろしくお願いします！

（文＝リアルサウンド編集部）