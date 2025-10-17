¡Ö¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤¬°ìÈÖµ±¤±¤ë¤«¤Ê¡×ÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤Ë¤â´Ó¤¤¤¿°Õ»Ö¡¡ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼21ºÐ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÚSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¦SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Û
¡¡2µ¨ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Ç¡¢¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬18¡¢19Æü¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤ò·ü¤±¤Æ¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤È¤Î¥Û¡¼¥à³«Ëë2Ï¢Àï¡ÊSAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ËÎ×¤à¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Ë2Ï¢ÇÔ¤·¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤ëº£¥«¡¼¥É¡£º£Ç¯ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎËÌÁë°¼²»¡Ê21¡Ë¤¬µ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿NECÀîºêÀï¤Ë¡¢ÃæÅÄ´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÃæÅçºé°¦¡Ê26¡Ë¤È¿¤ÓÀ¹¤ê¤ÎËÌÁë¤Ç¥ì¥Õ¥ÈÂÐ³Ñ¤òÁÈ¤Þ¤»¤¿¡£ËÌÁë¤Ï2»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î25ÅÀ¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯24¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯1¡Ë¤òµó¤²¡¢·×60ËÜ¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹¶¼é¤Ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âÂ´3µ¨ÌÜ¡£ÇØÈÖ¹æ¤â¡Ö17¡×¤«¤é¡Ö3¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ËÌÁë¤¬¡¢SAGAµ×¸÷¤ò»Ù¤¨¤ëÃì¤Î°ì¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡2015¡Á16¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢10µ¨¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃæÅÄ´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤¸å¡¢ËÌÁë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Ê¥»¥Ã¥¿¡¼ÂÐ³Ñ¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤«¿Ò¤Í¤¿¡£ÂÇ¿Ç¤Î¿¼°Õ¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌÁë¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µñ¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡Ê¤Ç¤Î¹¶¼é¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢º£²óÂåÉ½¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖµ±¤±¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÏÀäÂÐ¤Ë³°¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹¶¼é¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¡½¡£ÍýÁÛ¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼Áü¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¹»¡Ê»³¸ý¡¦À¿±Ñ¹â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¥ß¥É¥ë¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Ë¤ä¥é¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥·¥ó¥´¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Ñ¥¹¡Ê¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤«¤Ê¤È¡×¡£ËÌÁë¤¬´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¥´¤µ¤ó¡×¤È¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇSAGAµ×¸÷¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢º£µ¨¤«¤é´¢Ã«¤òÅý¤Ù¤ë¼ò°æ¿·¸ç´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤À¡£
¡¡´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢ËÌÁë¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È183¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÂæÆ¬¡£ºòµ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡ÊRS¡Ë¤Ç3°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡SAGAµ×¸÷¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¡¢¼ò°æ´ÆÆÄ¤¬ËÌÁë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÆ±´ü¡ÊÆþÃÄ¤ÎÁª¼ê¡Ë¤¬¤ª¤é¤º¡¢Çº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÁê¼ê¤â´Þ¤á¤ÆºÇ½é¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤Î¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áá¤¯¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ê¼«Ê¬¤Ç¡Ë»×¤¤ÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤º¡¢²¿ÅÙ¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬¤À¤±¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£º£µ¨¤«¤éÅ¨Ì£Êý¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·¿Í»þÂå¤«¤éÃÎ¤ëËÌÁë¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤ÎËÌÁë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«¿È¤Î³èÌö¤¬¡¢Å¨¾¤Î¼ò°æ´ÆÆÄ¤Ø¤Î¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñºÝÂç²ñ¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡ÖÆü¤Î´Ý¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿ËÌÁë¤Ï¡¢ÂåÉ½³èÆ°¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡Ö¹¶·âÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃ£À®´¶¤ä¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Î´î¤Ó¤¬¼«¿®¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹¥½Û´Ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤é¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö´ïÍÑ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤Îµ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¤â¡Ø´ïÍÑ¤ÊÁª¼ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜÎ©¤Ä¿Í¤ä¡¢µ±¤¯¿Í¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡Ø¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ù¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÌÀ³Î¤À¡£Ã¯¤è¤ê¤â¥³¡¼¥È¤Ç¸÷¤êµ±¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÌÁë¤¬¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ë¡ÖÅ·°æ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë