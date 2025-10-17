自民党と社会党、新党さきがけの連立政権で1994年、社会党出身としては終戦直後以来、47年ぶりに首相に就任した村山富市（むらやま・とみいち）氏が17日午前11時28分、老衰のため大分市内の病院で死去した。101歳。葬儀・告別式は近親者のみで行う。

大分市出身。明治大専門部に進学、学徒出陣で入隊後に終戦を迎えた。卒業後、大分県職員労働組合で労働運動に加わり、社会党に入党。55年の市議選に当選し、政治家としての一歩を踏み出した。県議を経て、72年の衆院選で初当選。国対委員長時代は国連平和維持活動（PKO）協力法案で国会での牛歩戦術を指揮した。

非自民連立政権の細川、羽田両連立内閣後、94年に首相に指名され「自社さ連立内閣」を発足させた。55年体制下で初めての自民党在籍歴のない首相で、保革対立崩壊の象徴とされた。

「護憲」にこだわり続け、「調整型」の政治姿勢が特徴。首相在任中は戦後の政治的懸案事項の解決に尽力した。95年には日本の植民地支配と侵略をアジア諸国に公式に謝罪する「村山談話」を発表。談話は以後、政府の歴史的見解として、たびたび引用されることになった。

被爆者援護法制定や、従軍慰安婦問題に伴う元慰安婦への損害賠償として、民間基金から見舞金を支給する「女性のためのアジア平和国民基金」設立にも尽力した。

95年1月に阪神大震災、同3月は地下鉄サリン事件が発生。復興と同時に無差別テロへの対策を迫られた。96年1月に突然辞任を表明。2000年に政界を引退した。06年春の叙勲で、桐花大綬章を受章。

「トンちゃん」の愛称で呼ばれるなど庶民派宰相として親しまれた。本紙で06年8月から11月まで、聞き書き「大衆とともに」が連載された。