U-17W杯でモロッコ、ニューカレドニア、ポルトガルと対戦。世界の大舞台に挑む若き日本代表のメンバーが発表！
日本サッカー協会は10月17日、U-17ワールドカップに臨むU-17日本代表のメンバーを発表した。
同大会はカタールで開催。廣山望監督が率いる日本は、グループステージ（B組）でモロッコ、ニューカレドニア、ポルトガルと対戦する。
世界の大舞台に挑む21人は以下のとおり。
GK
１村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
12松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）
21平野稜太（大分トリニータU-18）
DF
２藤田明日翔（川崎フロンターレU-18）
３田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）
４藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
５元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）
16メンディーサイモン友（流通経済大学付属柏高）
17竹野楓太（神村学園高）
MF
６野口蓮斗（サンフレッチェ広島F.Cユース）
７長南開史（柏レイソル）
８小林志紋（サンフレッチェ広島F.Cユース）
13平島大悟（鹿島アントラーズユース）
14川本大善（柏レイソルU-18）
15姫野 誠（ジェフユナイテッド市原・千葉）
19和田武士（浦和レッドダイヤモンズユース）
20瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）
FW
９瀬尾凌太（桐蔭学園高）
10吉田湊海（鹿島アントラーズユース）
11浅田大翔（横浜F・マリノス）
18マギージェラニー蓮（FC琉球U-18）
監督
廣山 望
U-17W杯は11月３日に開幕。前回の28チームより拡大され全48チームが参加し、４チームずつ12のグループに分かれて戦う。各組上位２位と各組３位の成績上位８チームの合計32チームがノックアウトステージに進出する。
なお、廣山ジャパンの試合日程（日本時間 KO＝キックオフ）は以下のとおり。
▼グループステージ（B組）
第１節：vs.モロッコ／11月３日 KO＝22時30分
第２節：vs.ニューカレドニア／11月６日 KO＝22時
第３節：vs.ポルトガル／11月９日 KO＝22時30分
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
