浦和がサポーター１名に無期限の入場禁止処分。「観客同士のトラブル、相手のスマホ画面を破損」
浦和レッズは10月16日、サポーターの違反行為とそれに対する処分を発表した。
浦和は声明の冒頭に、「今回の違反行為にあたり試合当日に下記処分対象行為の被害にあわれた方をはじめ、ご不快な思いをされた方々に対し、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
問題となったのは、９月20日のJ１第30節・鹿島アントラーズ戦（０-１）で、浦和サポーター１名が行なった破壊行為。観客同士のトラブルに際し、相手のスマートフォンの画面を破損させたという。
当該者１名への処分内容は、国内外を問わず、９月27日以降に行なわれる浦和レッズ、浦和レッズレディース、浦和レッズアカデミーが出場するすべての試合への無期限入場禁止となった。
なお、処分決定までの経緯は以下のとおり。
クラブは９月25日から26日に破損行為の被害にあった当事者からの連絡で事態を把握。破壊行為が撮影された動画をもとに違反者の特定作業を実施し、処分対象者と推察される人物を特定。27日の午前にクラブ事務所に来訪を求めた。
浦和の事務所にて、競技運営本部所属スタッフが処分対象者への事情聴取を実施し、違反行為が事実であることを確認。当該者１名に対し、処分方針の確定まで試合会場への来場禁止を伝えた。
クラブは処分対象者への事情聴取、被害にあわれた方への聞き取り結果等を踏まえ、「浦和レッドダイヤモンズサッカー試合運営管理規定」並びに「Jリーグ試合運営罰則規定」との照合と競技運営本部内での検討を経て、競技運営本部としての処分方針を確定。10月８日にコンプライアンス委員会を実施し、処分内容を決定した。
浦和は10月14日、違反行為を行なったサポーター１名に対して処分を通達し、それに合意する旨の念書を取得した。
クラブは最後に、「この度は、試合運営管理規定違反行為の発生を未然に防ぐことができず誠に申し訳ございませんでした」と改めて謝罪。今後は「違反行為発生防止施策への注力と、違反事案に対する適時適正、かつ毅然とした対応を徹底し、安全・快適で熱気ある満員のスタジアムの実現に全力を投じてまいります」と改善を誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
浦和は声明の冒頭に、「今回の違反行為にあたり試合当日に下記処分対象行為の被害にあわれた方をはじめ、ご不快な思いをされた方々に対し、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
問題となったのは、９月20日のJ１第30節・鹿島アントラーズ戦（０-１）で、浦和サポーター１名が行なった破壊行為。観客同士のトラブルに際し、相手のスマートフォンの画面を破損させたという。
なお、処分決定までの経緯は以下のとおり。
クラブは９月25日から26日に破損行為の被害にあった当事者からの連絡で事態を把握。破壊行為が撮影された動画をもとに違反者の特定作業を実施し、処分対象者と推察される人物を特定。27日の午前にクラブ事務所に来訪を求めた。
浦和の事務所にて、競技運営本部所属スタッフが処分対象者への事情聴取を実施し、違反行為が事実であることを確認。当該者１名に対し、処分方針の確定まで試合会場への来場禁止を伝えた。
クラブは処分対象者への事情聴取、被害にあわれた方への聞き取り結果等を踏まえ、「浦和レッドダイヤモンズサッカー試合運営管理規定」並びに「Jリーグ試合運営罰則規定」との照合と競技運営本部内での検討を経て、競技運営本部としての処分方針を確定。10月８日にコンプライアンス委員会を実施し、処分内容を決定した。
浦和は10月14日、違反行為を行なったサポーター１名に対して処分を通達し、それに合意する旨の念書を取得した。
クラブは最後に、「この度は、試合運営管理規定違反行為の発生を未然に防ぐことができず誠に申し訳ございませんでした」と改めて謝罪。今後は「違反行為発生防止施策への注力と、違反事案に対する適時適正、かつ毅然とした対応を徹底し、安全・快適で熱気ある満員のスタジアムの実現に全力を投じてまいります」と改善を誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介