【ヴィッセル神戸】Ｊリーグ３連覇へ きょう首位・鹿島との大一番 吉田孝行監督「自分たちがやってきたことを信じて、それをやるだけ。勝つことだけに集中したい」 大迫勇也選手「何をすれば結果が出るか、みんなわかっている。プライドも持って戦うだけ」チームで作りあげたサッカーに自信
サムライブルーがブラジル代表に勝利した歴史的な代表ウィークを終えて、Ｊリーグもいよいよ大詰め。残り５試合、リーグ３連覇を狙うヴィッセル神戸の吉田孝行監督と大迫勇也選手が、今日、行われる首位鹿島アントラーズとの直接対決を前に、熱い胸の内を語りました。
首位の鹿島との勝ち点差は５とプレッシャーがかかる大一番を前に吉田孝行監督が、まず口にしたのが、「勝てば状況が変わる。勝つことだけに集中したい」の言葉。そのうえで「（今年の）アントラーズは、個々の能力が高いだけでなく、全員が勝つことに徹している。本当に強いチームだと思うが、自分たちも引けを取らない。勝つための準備はしっかりしてきたので、あとは勝つだけ」と力強く宣言しました。連覇を達成してきた自負と、選手とともにつくりあげてきた組織的なサッカーへの自信、「練習から選手たちのこの試合にかける思いが伝わってきた。自分たちがやってきたことを信じて、そこに迷いなくプレーさせるのが自分の仕事」と言葉を残しました。
勝ち点以上に、重要な意味をもつ首位・鹿島との直接対決。平日の夜の開催にもかかわらず、チケットはほぼ完売。会場のノエビアスタジアムには、大勢のサポーターが詰めかけることが予想されています。
「確かに大一番で、すごく大事な試合。勝ち点差を考えると勝つしかないかもしれないが。あわててバランスを崩すようなことがあってはいけない。自分たちがやってきたことを信じて、それをやっていくだけ」と締めくくった吉田監督。
サポーターの後押しも受けて、ヴィッセル神戸がリーグ３連覇に向けての確かな道筋を示すことができるのか、今シーズンの行方を左右する大一番に注目です。