【速報】「発案した人の指示が知りたい」森友文書改ざん　自殺した元職員の妻・赤木雅子さん「佐川氏らのメールなど優先的に開示を」財務省に申し入れ

森友学園をめぐる決裁文書の改ざんについて、自殺した元職員の遺族が「佐川氏ら財務省幹部のメールデータ」などを優先的に文書を開示するよう財務省に申し入れました。



近畿財務局職員だった赤木俊夫さんは、森友学園への国有地売却に関する決裁文書の改ざんを命じられたことを苦に、2018年に自殺しました。



赤木さんの妻・雅子さんは、財務省側が検察に任意で提出したとされる文書の開示を求め提訴。大阪高裁が国に文書の開示を命じ、17万ページあまりあるとされるうち、これまで4回にわたって5万4000ページが開示されました。





財務省は理財局長だった佐川宣寿氏が改ざんを主導したとしていますが、これまでの文書では佐川氏がどのように指示したかは判然としていません。雅子さんらはきょう財務省に対し、「佐川氏ら財務省の幹部らのメールや手控えを中心に優先的に文書を開示してほしい」と申し入れを行ったということです。具体的には、1）開示対象の電子データのファイル名などの概要を記載した一覧表2）佐川理財局長ら改ざんに関与した財務省幹部や財務省理財局職員のメールのデータと手控え3）近畿財務局で公文書改ざんにかかわった幹部や職員のメールのデータや手控えの3つを優先的に行うよう申し入れたとしています。（赤木雅子さん）「4回目までの開示でメールのデータ出てきて、何点か夫の苦しんでいる姿などがありましたが、誰に責任があるのかが出てきていない。夫のまわりではなく、（改ざんを）発案した人の指示が知りたい」「夫は『情報開示や会計検査院の検査でも嘘をつかされていた』『当時、調査報告書を担当した財務省の幹部は会計検査院で嘘をつかされたことを知らなかった』と言いました。私は再調査は必要だと思いますし、再調査をぜひしてほしい」また、雅子さんの代理人の生越照幸弁護士は、「財務省側の開示が赤木さんが望むこととの焦点が合っていません。俊夫さんが改ざんになぜ追い込まれたのか明らかにするために開示をやっています。にもかかわらず開示されたものに革新的なものが書かれていない。そうした文書が出ることで再調査につながるのではないかと思う。今の状態は非常に時間を無駄にしている。この状況で財務省の職員は20人体制でやっているのは税金の無駄遣いだと思います」など財務省側に対して、適切な開示をするよう強く求めました。