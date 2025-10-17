氷川きよしが3年ぶり『The Covers』に登場 “バラード”をテーマに工藤静香、globeのカバー＆新曲「白睡蓮」披露へ
NHKの音楽番組『The Covers』の11月2日放送回は、“秋の夜長に聴きたいバラード”を特集する。今回のゲストは、2022年末からの一時休養を経て、1年8ヶ月ぶりに活動を再開した氷川きよし。復帰後初、かつ3年ぶり6回目の同番組出演となる。
【番組カット】ステージで楽しそうな表情を見せる氷川きよし トーク中のショットも
同放送では、氷川の音楽ルーツでもあるJ-POPの名バラードをカバー。学生時代から愛してきた工藤静香の「抱いてくれたらいいのに」、下積み時代の心の支えだったという小室哲哉作品から、globeの「Perfume of love」を披露する。また、松本隆が作詞、GLAYのTAKUROが作曲、亀田誠治がアレンジ、プロデュースを手がけた新曲「白睡蓮」も披露される。トークパートでは、休養期間中の想いや音楽的ルーツ、カバー楽曲への想いについても語られる。
番組ではそのほか、バラードの名曲を集めた「秋の夜長のバラードセレクション」も展開予定。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。
■放送予定
11月2日（日）午後10：50〜午後11：19 ＜NHK BS／BSP4K＞
スタジオ歌唱曲
・氷川きよし「抱いてくれたらいいのに」（工藤静香）
・氷川きよし「Perfume of love」（globe）
・氷川きよし「白睡蓮」
