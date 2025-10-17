お笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉（53）が17日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。バラエティー番組の台本で、必ずチェックすることを明かした。

“大ピンチ”がテーマのエピソードトークで、自身のギャグ「児嶋だよ！」で変な空気になったという体験を挙げた児嶋。番組MCの「ハライチ」澤部佑からは「これはまあ、いつもです」とツッコまれたが、児嶋は「いつもは“児嶋だよ！”でドン！なの」とウケていると“訂正”した。

そして「ある番組でもMCの方から、いつものように“どうですか？大島さん”って振っていただいたんで、“児嶋だよ！”って言ったんだけど全然ウケないし、めちゃくちゃ変な空気になった」と回想。「なんかおかしいなと思ったら、森三中の大島（美幸）に話を振っただけだった」と明かすと、共演者からは「ああ〜」と納得の声が。

さらに「大島優子ちゃんでもあったのよ」と告白。「だからホントに台本を見て、まず“島”チェック。大島、中島、その辺がいないかまずチェックして」といい、「油断しちゃいけないのが小芝風花ちゃん。“小芝さん”って言葉にビクッとする。小芝もチェックしなきゃいけない」と笑いを誘っていた。