佐々木希、黒髪＆すっぴん風ショット公開 「透明感すごい」「神秘的な感じでお似合い」ファンメロメロ
お笑いコンビ・アンジャッシュ 渡部建（53）の妻で、俳優の佐々木希（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。黒髪で額を出したすっぴん風のナチュラルショットを公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。
【写真】「美しい！」黒髪＆デコ出しショットを公開した佐々木希
投稿では「少し前に、新たな作品のため、髪が暗くなりまして。ようやく黒髪の自分に慣れてきた」と報告。「しばらくはこの髪色でいきます」と新しいスタイルをしばらくキープすることを明かした。
続けて「髪の色で、着たいファッションなど変わるもんだなと改めて思っております」と心境をつづり、「EYEVAN×INTIMITEのメガネも可愛くて最近しょっちゅう使ってます」「秋服をたくさん着たいーという、モードに入って来た」とファッションへの意欲ものぞかせた。
投稿された写真では、黒髪をすっきりとまとめ、メイクを抑えた自然体の姿を披露。この投稿にファンからは「黒髪おでこだし希ちゃんのすっぴんぽい顔 いまだに可愛い」「黒髪だと透明感すごい」「明るい髪色も可愛いし、暗めの髪色も神秘的な感じでお似合いですねっ」といった絶賛の声が寄せられている。
