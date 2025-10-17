女優の大友花恋（２６）が１７日、東京・サナギ新宿で行われた日本冷凍食品協会の「『手間抜きレストラン』オープニングＰＲイベント」に登場した。

１０月１８日は冷凍食品の日。「冷凍食品は、手抜きじゃなくて、手間抜き」をコンセプトに、１７日と１８日で冷凍食品のアレンジメニューを無料で提供する。

普段から冷凍食品を活用し、料理が大好きという大友は「気分転換や楽しみの１つではあるけど、ちゃんとお料理しなきゃって意識すると自分にとって負担になる瞬間もあるので、なるべく手間を抜けるタイミングで抜こうと意識している」と話す。

具体的に「１人暮らしだとたくさんのお野菜を買うっていうのが難しい時もある。冷凍のお野菜だと、それだけで具だくさんにできたり、彩も追加できたりするのですごく助かっています」と魅力をアピール。

最近では、冷凍のかぼちゃを使った料理を作ることが多いそう。「冷凍食品なら量も選べますし、中のおいしさが保たれているので安心」と笑顔を見せた。惣菜もアレンジし「餃子にブロッコリーを添えて、上からチーズを乗せてラザニア風にする」のだそう。

改めて「手間を抜くことで生まれた時間や心の余裕で、よりご飯をじっくり味わうこともできるし、コミュニケーションの時間に当てることもできる。幸せを足すことができるのかなと思います」と呼びかけた。