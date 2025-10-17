スペインにもマツコ・デラックスがいた？ 広島でのロケ中に思いがけない情報に出会った。

【映像】“スペインのマツコ・デラックス”？の写真

10月10日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）では、栃木出身のU字工事（福田薫・益子卓郎）が有吉の地元である広島を“敵情視察”。再開発された広島駅周辺や歓楽街・薬研堀（やげんぼり）のグルメを堪能した。

さらに「お好み焼きは絶対食べたい」ということで、薬研堀から車で8分の人気お好み焼き店「ガビラン」を訪問した。店を切り盛りするスペイン出身の店主・ガビランさんは、もともとバルセロナで7年間お好み焼き店を開いていたが、「やはり本場で勉強したい」と来日。広島・横川の名店「ロペズ」、超老舗「がんちゃん」で修業し、それぞれの“いいとこ取り”をしながら独自のスタイルを作り上げた。

アリオリソースをたっぷりかけた「地中海」、炙ったチーズの上にハラペーニョとブラックオリーブ、アンチョビを乗せた「カンタブリア海」といった、オリジナルメニューに2人は舌鼓を打つ。

従来とは異なる味わいに「マツコさんにも良いんじゃない？」と話す益子は、「マツコさんわかります？」と質問。すると、ガビランさんからは「わかります。ちょっとスペインのアーティストに似てる」と意外な答えが返ってきた。

その人物とは、フラメンコ歌手のファレーテさん。ガビランさんが見せてくれた写真には、デコルテ部分が開いた黒い衣装でポーズをとる人物が写っており、U字工事の2人は「雰囲気似てますね」「衣装が一緒」と注目する。

また、スタジオでも有吉弘行が「確かに衣装がね」と賛同し、当のマツコは「ありがとうございます」と感謝の言葉を述べていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）