韓国の有名ファッション誌・Ｗ Ｋｏｒｅａが１５日、現地で「第２０回 乳がん啓発キャンペーンチャリティーイベント」を開催するも、その様子が「まるでセレブパーティー」と、ネット上で物議を醸していると１７日、現地メディアのインサイトなどが報じた。

この日のイベントにはＢＩＧＢＡＮＧのＳＯＬ、２ＰＭのジュノ、ＢＴＳ、ＭＯＮＳＴＡ Ｘ、ＩＶＥ、ａｅｓｐａ、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ、ＮＭＩＸＸ、ＩＴＺＹ、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（トゥモローバイトゥギャザー）、ＥＮＨＹＰＥＮ、チョン・ソミン、ＩＬＬＩＴ、パク・ジェボムなどの有名アーティストや、俳優のハ・ジョンウ、イ・ミンホ、イ・スヒョク、チョン・ヘイン、コンミョン、ビョン・ウソク、イ・チェミン、イ・ジュニョク、女優のイ・ヨンエ、イム・ジヨン、スヒョン、イム・スジョン、キム・ミンハなど、豪華ゲストが一堂に会していた。

イベントの模様はＷ Ｋｏｒｅａの公式ＹｏｕＴｕｂｅでストリーミング配信がされたほか、インスタグラムにも続々と掲載されたのだが、この投稿を見たネットユーザーから「乳がん予防啓発に関する内容は見当たらなかった」「華やかなセレブリティーたちのファッションショー」と批判の投稿が相次いだという。

写真や動画を見る限り、乳がん啓発を象徴する“ピンクリボン”を付けていた参加者は一人もおらず、お酒を飲みながらパーティーを楽しむ姿だけが映し出されていたためだ。

同メディアは“ピンクリボン”は乳がん啓発の国際的なシンボルであり、乳がん研究財団のチャリティーイベントに参加する人々は、ピンク色のドレスコードを合わせるのが一般的とし、今回のイベントではこうした国際的な慣例が守られなかった点が指摘されたと伝えた。さらに、行事が２０年間続いているにもかかわらず、累積寄付金が１１億ウォン（約１億１千万円）に過ぎないことが明らかになるにつれ、行事の目的に対する疑問も浮上しているという。