ラグビーの日本代表を含むメンバーで構成される「ジャパンXV」は17日、あす18日のオーストラリアA代表戦に向けて試合会場のヨドコウ桜スタジアムで調整した。

23人中15人が代表未経験という若手中心の構成。この試合には25日に国立でオーストラリア戦を迎える日本代表へのセレクションの意味合いもある。練習後には先発予定のHO平生翔大（23＝東京SG）が会見に臨み、抱負を口にした。

平生「ジャパンXVにはなるけど、本当に凄く重要な一戦になると思っているし、セレクションの意味も込めた試合になると思う。各自、それぞれのパフォーマンスを上げながらやっていくべきかなと思っています」

関学大出身で大卒1年目の平生は、昨季のリーグワン出場は1試合のみ。それでも、今年8月には日本代表の合宿に追加招集されるなど、将来性を見込まれてきた。

「凄くいい機会、チャンスをいただいている。リーグワンでまだ1試合しか出ていないけど、日本の最高峰のところで毎日練習することは、本当に自分にとって成長できる機会になっているのでありがたいです。エディーさんから（言われているところ）はセットプレーやフィジカルのところ、ボールキャリーのところであったり。そこを明日の試合で見せられるようにしたい」

地元の関西で激しく戦う。