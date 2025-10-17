「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１７日午後１時現在でＡＧＳ<3648.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



ＡＧＳは全体地合い悪のなかしっかりした値動き。前日の急騰に続き、きょうも朝方は５９円高の１４９６円まで買われる場面があった。独立系の情報処理サービス企業で、データセンターを運用基盤とした受託計算サービスを行うほか、アプリケーション・ソフトウェアの受託開発、ネットワーク構築などを手掛ける。１５日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来見通しの２０億５０００万円から２３億５０００万円（前期比２７％増）に上方修正したほか、今期年間配当を従来計画の２８円から３２円に増額しており、これを評価する買いが根強く入っている。



出所：MINKABU PRESS