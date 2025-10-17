¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¾¾ËÜ¤¬U¥¹¥¿¤Ç¥Û¡¼¥àÀï³«ºÅ¤Ø¡ÄÄ¹Ìî¤¬·Ð°ÞÀâÌÀ¡ÖÄ¹Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÇ®¤¯ÂÐÖµ¤¹¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡Ä¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ï17Æü¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤¬Ä¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·Ð°Þ¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢°ú¤Â³¤¤Î¤´»Ù±ç¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ïº£·î26Æü¤ÎJ3Âè33Àá¡¦¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ôÀï¤òËÜµòÃÏ¤Î¥µ¥ó¥×¥í¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î¾å½Ü¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀßÈ÷¤ÎÇËÂ»¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç²ñ¾ì¤¬»ÈÍÑÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»¾´ôÀï¤ÏÄ¹Ìî¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤È¾¾ËÜ¤ÎÂÐÀï¤Ï¿®½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤ÏJ3¤Ê¤¬¤é1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¹Ìî¤Ï¡Ö¾¾ËÜ»³²íFCÍÍ¤È¤ÏÄ¹Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÇ®¤¯ÂÐÖµ¤¹¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹Ìî¤ÎÃÏ¤Ç¶¦¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¡ØÃÏ°è¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¤ÇNAGANO¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÅö¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ò¤´´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¤Ë¡¢Ä¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¾¾ËÜ¤â¡ÖJ¥ê¡¼¥°»²ÆþÁ°¤«¤é¡¢¶¦¤ËÄ¹Ìî¸©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
