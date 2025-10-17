ÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¤¬¥¸¥à¤ÇÌ¥¤»¤¿ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎÈþ¡ªGUCCI¤òÃå¤³¤Ê¤¹´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îµ®¸ø»Ò¥Ó¥¸¥å¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥æ¥ó¥Û¤Îí÷¤·¤¤ÆùÂÎ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¸¥à¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¡ÊÃæ±û¡Ë¤Î¸ü¤¤¶»ÈÄ¡õÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¡¿GUCCI¡ß¥Ö¥ëー¤ÎÆ·¤ÇÌ¥Î»¡¡¡ÚÆ°²è¡Û¿·¶Ê¡ÖBody Language¡×¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¡Ê2ËÜ¡Ë¡¿Æ°²è¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Î´é¤è¤êÂÀ¤¤¥æ¥ó¥Û¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤ËÃíÌÜ¡ª
¢£ÅìÊý¿Àµ¯¥æ¥ó¥Û¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤â±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØGYM JONG KOOK¡Ù¤Ë¥æ¥ó¥Û¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ä¥æ¥ó¥Û¤Ï¶»ÈÄ¤Î¸ü¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤È¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿É¨²¼¤ÎÄ¹¤µ¤Ë»ëÀþ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥ó¥Û¤¬»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤Ä¤ÄËÜµ¤¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤â¡£¶öÁ³¥¸¥à¤ËË¬¤ì¤¿EXO¡Ê¥¨¥¯¥½¡Ë¤ÎCHANYEOL¡Ê¥Á¥ã¥ó¥è¥ë¡Ë¡¢SUHO¡Ê¥¹¥Û¡Ë¡¢¾¯½÷»þÂå¤Î¥æ¥ê¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓ¤ò½¸Ãæ¤·¤ÆÃÃ¤¨¤¿¸å¡¢È¾¿È¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¶ÚÆù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä±Û¤·¤Ç¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤í÷¤·¤¤¸ª¤ÈÆó¤ÎÏÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖºÙ¤¤¤Î¤Ë¶»ÈÄ¤¬¸ü¤¯¤Æ¤Û¤ó¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö´é¤è¤ê¤âÂÀ¤¤ÏÓ¡¦¡¦¡¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤È¶ÚÆù¤Î¿¶¤êÉý¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£GUCCI¡ß¥Ö¥ëー¤ÎÆ·¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¥æ¥ó¥Û
¸½ºß¡¢11·î5ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥½¥í1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI-KNOW¡Ù¤ÎÀè¹Ô¶Ê¡ÖBody Language¡×¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î¥æ¥ó¥Û¡£10·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈMnet¡ØM COUNTDOWN¡Ù½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¶ÊMV¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿GUCCI¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÅ»¤Ã¤¿2ËçÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥°¤Î¥Ø¥¢¤È¥Ö¥ëー¤Î¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÎÈþ¤·¤¤Æ·¤¬°õ¾ÝÅª¤Êµ®¸ø»Ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£