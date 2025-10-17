TOMORROW X TOGETHERのYEONJUN、初のソロアルバム『NO LABELS PART.01』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが、1stミニアルバム『NO LABELS PART.01』をリリースすることが決定した。

■自身のSNSでアルバムリリースを発表

YEONJUNは、10月16日23時、個人SNSに“MY FIRST SOLO ALBUM”というフレーズとともに一枚の写真を掲載。そこには、赤色の字体がシンプルでありながら強いインパクトを残す“NO LABELS” “PART01”というフレーズと発売日が書かれており、ファンは「アーティストが直接伝えてくれる発売のニュース！」「YEONJUNらしい」と熱い反応を見せた。

そして、所属事務所のBIGHIT MUSICは、10月17日10時、Global Superfan Platform「Weverse」を通じて、YEONJUNの1stミニアルバム『NO LABELS PART.01』の発売を公式発表。YEONJUNがデビューから約6年8ヵ月で初めて披露するソロアルバムは、説明やラベルが不要なYEONJUNそのものを見せるアルバムとなる。

『NO LABELS PART.01』は11月7日14時にリリース（※日本発売日は11月10日）。10月17日11時から予約販売がスタートする。

YEONJUNはアルバムリリースに先立って様々なスタイルのプロモーションを展開。全世界のMOA（TOMORROW X TOGETHERファンの呼称）の期待をさらに高める予定だ。販売形態やショップ別購入特典などの詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■“ダンスチャレンジの神”の異名を持つYEONJUN

YEONJUNは、TOMORROW X TOGETHERの活動を通じて、すでに唯一無二な魅力を発揮。ジャンルを問わず様々なスタイルのダンスを完璧に消化し、“ダンスチャレンジの神”としても知られている。圧倒的なパフォーマンスはもちろん、レベルの高いボーカルとラップの実力にビジュアルまで備え、ステージの上でも並外れた存在感を見せてきた。

特に、2024年に発表した初のソロミックステープ 『YEONJUN’s Mixtape: GGUM』での高難度のパフォーマンスとカリスマ性が連日話題を呼び、“K-POP代表ダンサー”の地位を確立。2025年7月リリースのTOMORROW X TOGETHERの4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』に収録されたソロ曲「Ghost Girl」では、スタイリッシュさの頂点に達したという評価を受けた。

なお、YEONJUNが属するTOMORROW X TOGETHERは、現在4度目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞』を開催中。日本ツアーは11月の埼玉公演からスタートし、10月22日には日本3rdアルバム『Starkissed』もリリース予定となっている。同作には「Can’t Stop」「Where Do You Go?」「SSS (Sending Secret Singals)」といった日本オリジナル新曲3曲を含む、全12曲が収録される。

■リリース情報

2025.10.20 ON SALE

TOMORROW X TOGETHER

DIGITAL ALBUM『Starkissed』

2025.10.22 ON SALE

TOMORROW X TOGETHER

ALBUM『Starkissed』

2025.11.10 ON SALE

YEONJUN

MINI ALBUM『NO LABELS PART.01』

韓国発売日：11月7日

