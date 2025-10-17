P500」月例レポート】
S&P500月例レポートでは、S&P500の値動きから米国マーケットの動向を解説します。市場全体のトレンドだけではなく、業種、さらには個別銘柄レベルでの分析を行い、米国マーケットの現状を掘り下げて説明します。
【THE S&P 500 MARKET：2025年9月】
●米国市場の概況
S&P500指数 は（一本調子ではないものの）上昇基調を維持しました。同指数は9月中に8回、終値で最高値を更新しました（取引時間中の最高値は6699.52、終値での最高値は6693.75）。この結果、終値での最高値更新は年初来で28回、2024年11月5日の米大統領選挙以降では38回となりました。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ平均）も上昇基調を維持して終値での最高値を6回更新し（取引時間中の最高値は4万6714.27ドル、終値での最高値は4万6397.89ドル）、最後の更新は最終営業日の30日でした。ダウ平均は2025年8月に入って（ようやく）今年最初の最高値更新を記録しましたが（8月中にもう一回更新）、それ以前に更新したのは2024年12月4日で4万5014.04ドルを付けました。
9月の相場のモメンタムは金利動向へとシフトしましたが、市場関係者は依然としてS&P500指数の騰落率を測る際には関税発表直後の4月8日に付けた安値（4982.77）を起点としています。4月8日時点の年初来騰落率は15.28％の下落でしたが、同日を起点とした9月末現在の騰落率は34.23％上昇となりました。また、同期間に11セクター全てが上昇し（パフォーマンスが最高となったのは情報技術で60.60％上昇、最低だったのは生活必需品で4.04％上昇）、418銘柄が上昇し（89銘柄が50％以上上昇）、85銘柄が下落しました（36銘柄が10％以上下落、16銘柄が20％以上下落）。投資家は14兆8230億ドルを手にしました（とはいえ、政府の税収は増えません。第3四半期の税収には1900億ドルと見込まれる「1つの大きくて美しい法案（OBBB）」に盛り込まれた企業向けの税制優遇が反映されています。個人は2026年2月、3月、4月に推定1500億ドルとみられる追加の税還付を「自分の取り分」として得られる予定で、これらのお金は消費に回されて経済を下支えすると予想されます）。
4月8日以降、S&P500指数は25回最高値を更新しました。トップニュースで取り上げられることはありませんでしたが、企業業績が引き続き相場の下支え役として大きな役割を果たしました。S&P500指数構成企業の2025年第2四半期の営業利益（前年同期比9.7％増）と売上高（同5.1％増）はいずれも、四半期ベースでの過去最高を更新する見通しです。企業は関税コストの大部分を吸収していますが、近いうちに消費者に転嫁することを予告しています。今後の買いを支える材料は2025年下半期の企業業績ですが、最近承認された歳出法案での2025年の法人減税と2026年の個人減税に後押しされ、さらなる過去最高の更新が予想されます。
雇用も依然として高水準を維持しています（失業率はわずかに上昇していますが、米連邦準備制度理事会（FRB）の経済見通しでは2025年末の失業率は4.5％と6月公表の前回予測から変わっていません。なお、2026年は前回6月の4.5％から4.4％に低下、2027年も同様に4.4％から4.3％に低下、また新たに公表された2028年は4.2％となっています）。このため、活発な個人消費が続き、経済を下支えすると予想されます。
10月のモメンタムを展望すると、重要なテクニカル面の問題として売りが低水準にとどまる（S&P500指数は2025年9月22日に付けた終値での最高値から0.08％しか値下がりしておらず、ダウ平均も9月最後の取引日を最高値で終えています）ことが指摘されており、資金流入による株価収益率（PER）の押し上げに注目が集まっています。