P500」月例レポート】
●インデックスの動き
○9月は、企業業績、関税、9月（実施済み）/10月/12月の0.25％の利下げに対する確信の高まりが、金融面のニュースと市場で最大の関心事となりました。複数のFRB理事の交代の可能性も注目を集めました。企業利益は引き続き予想を上回っており、第2四半期は過去最高を更新する見通しです。一部の小売り企業は2025年の通期ガイダンスを引き上げています。2025年下半期の業績予想も底堅く、やはり過去最高を更新すると予想されています。第2四半期の売上高も予想（または非公式の予想）を大幅に上回っており、四半期ベースで過去最高を更新する見通しです。関税の企業利益への影響は全体として限定的と見られ、企業は関税コストの大部分を吸収していますが、多くの企業が、将来的に値上げを通じて顧客にコストを転嫁する意向を表明しています。
○9月にS&P500指数 は3.53％上昇しました（配当込みのトータルリターンはプラス3.65％）。8月は1.91％上昇（同プラス2.03％）、7月は2.17％上昇（同プラス2.24％）、6月は4.96％上昇（同プラス5.09％）でした。第3四半期の過去3ヵ月では7.79％上昇（同プラス8.12％）、年初来では13.72％上昇（同プラス14.83％）、2025年9月末までの1年間では16.07％上昇（同プラス17.60％）となりました。2024年通年では23.31％上昇（同プラス25.02％）、2023年は24.23％上昇（同プラス26.29％）、2022年は19.44％下落（同マイナス18.11％）でした。
○マグニフィセント・セブン（エヌビディア 、マイクロソフト 、アップル 、アルファベット ／ 、アマゾン・ドット・コム 、メタ・プラットフォームズ 、テスラ で構成され、S&P500指数の時価総額の34.5％を占める）は、2025年9月のS&P500指数のトータルリターンの64％を占め、7銘柄を除くと同指数のトータルリターン（3.65％）は1.33％でした。2025年4月8日に付けた直近安値からのトータルリターンでは指数全体の48％を占め、7銘柄を除くと同指数のトータルリターン（35.07％）は18.28％でした。年初来のトータルリターンでは指数全体の41％を占め、7銘柄を除くと同指数のトータルリターン（14.83％）は8.69％でした。
○9月の市場は終値での最高値を8回更新しましたが（終値での最高値更新は年初来で28回、2024年11月5日の米大統領選挙以降では38回）、値下がり銘柄数が増加して値上がり銘柄数を上回り、248銘柄が値上がりし、255銘柄が値下がりしました。8月は337銘柄が値上がり、168銘柄が値下がり、7月は279銘柄が値上がり、222銘柄が値下がりとなりました。過去3ヵ月（第3四半期）では311銘柄が値上がり、192銘柄が値下がり、年初来では314銘柄が値上がり、189銘柄が値下がりとなりました。2024年は332銘柄が値上がり、169銘柄が値下がりしました。9月は21営業日のうち13営業日で上昇し（8月は21営業日のうち10営業日で上昇）、1％以上変動した日はありませんでした（8月は4営業日で1％以上変動し、そのうち3営業日が上昇、1営業日が下落）。年初来では43営業日で1％以上変動（21営業日が上昇、22営業日が下落）しています。2024年は50営業日で1％以上変動しました（31営業日が上昇、19営業日が下落）。9月は11セクターのうち、7セクターが上昇しました（8月は11セクターのうち9セクターが上昇）。
○S&P500指数の時価総額は2兆2690億ドル増加して（8月は1兆400億ドル増加）、57兆460億ドルとなり、年初来では7兆2420億ドルの増加となりました。2024年に時価総額は9兆7660億ドル増加、2023年は7兆9060億ドル増加、2022年は8兆2240億ドル減少しました。