15日夜、佐渡市の自宅で姉を包丁で切りつけた疑いで24歳の弟が逮捕されました。



殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、佐渡市河原田諏訪町に住む無職の男(24)です。警察によりますと、男(24)は15日午後7時30分前、佐渡市の自宅で包丁を使って30代の姉の顔を切りつけ、殺害しようとした疑いが持たれています。姉は顔から血を流した状態で佐渡市内の病院に搬送されましたが、命に別状はありません。



消防によると、姉の家族から「姉弟喧嘩をしていて止めようとしたが、首に切り傷があり出血が多い」と119番通報があったということです。男は、自宅で姉を含め7人で暮らしていて、自宅にあった包丁で犯行に及びました。



警察の調べに対し、男は「包丁で切りつけたことは間違いないが、殺意があったわけではない」と容疑を一部否認しています。警察が動機などを調べています。