Gliiicoが、新曲「Pea」を本日リリースした。あわせて、MVも公開された。

◆Gliiico 動画

MVは、企画・プロデュース・撮影・編集を全てGliiico自身で行った完全自主制作の作品となっている。オリジナリティ溢れる彼らの世界観を象徴するような、ノスタルジックでユーモア溢れる作品となっているとのこと。

◆ ◆ ◆

◾️Gliiico コメント

「Pea」は、モッシュピットの中での運命的な出会いを描いた楽曲です。

恋に落ちるわけではないけれど、すべてがスローモーションのように感じられ、出会った相手のエネルギーを最大限に感じる感覚。一緒の時間をゆっくり共有するうちに、気づけばお互いがかけがえのない仲間であり、チームメイトのような存在になっていく。そんな特別な出会いとつながりの瞬間を描いた一曲です。

Pea is a song about meeting someone in the moshpit and not falling in love with them but everything becomes slow motion and you can see this person’s energy to the max

And the detail of their character comes out and you guys become some sort of teammates and homies

◆ ◆ ◆

◾️デジタルシングル「Pea」 2025年10月17日（金）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/Pea