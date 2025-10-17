TOMORROW X TOGETHER・YEONJUN、初のソロアルバム『NO LABELS PART.01』リリース決定
TOMORROW X TOGETHER・YEONJUNが、11月7日に初のソロアルバム『NO LABELS PART.01』をリリースすることを発表した。
YEONJUNは、10月16日午後11時、個人SNSに「MY FIRST SOLO ALBUM」というフレーズと共に一枚の写真を掲載した。そこには「NO LABELS」、「PART01」というフレーズと発売日が書かれており、赤色の字体がシンプルでありながら強いインパクトを残している。そして、所属事務所・BIGHIT MUSICが10月17日午前10時、Global Superfan Platform「Weverse」を通じてYEONJUNの1stミニアルバム『NO LABELS PART.01』の発売を公式発表した。これは、YEONJUNがデビュー約6年8カ月で初めて披露するソロアルバムで、『NO LABELS PART.01』というのは、説明やラベルが不要なYEONJUNそのものを見せるアルバムになるという。
『NO LABELS PART.01』は、本日11時から予約販売が始まっている。YEONJUNはアルバムリリースに先立ってさまざまなスタイルのプロモーションを展開する予定とのことだ。
また、YEONJUNが属するTOMORROW X TOGETHERは現在4度目のワールドツアー＜TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞＞を開催中で、日本ツアーは11月の埼玉公演からスタートする。さらに10月22日には日本3rdアルバム『Starkissed』をリリース予定で、これには「Can’t Stop」、「Where Do You Go?」、「SSS (Sending Secret Singals)」といった日本オリジナル新曲3を含めた、全12曲が収録される。
◾️YEONJUNソロアルバム『NO LABELS PART.01』
韓国発売日：2025年11月7日（金）から順次発送
日本発売日：2025年11月10日（月）※日本お届け日
※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』は11月14日（金）発売（日本お届け日）となります。
◆予約販売開始日時
2025年10月17日（金）11:00〜
・『NO LABELS: PART 01』
販売形態数：計3形態(SET-UP A) (SET-UP B) (SET-UP C)
価格：3,080円（税込）
・『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』
販売形態数：計3形態(SET-UP A) (SET-UP B) (SET-UP C)
価格：2,200円（税込）
・『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』
販売形態数：1形態
価格：7,150円（税込）
・『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』
販売形態数：計2形態
価格：2,860円（税込）
・『NO LABELS: PART 01』
3形態[(SET-UP A) (SET-UP B) (SET-UP C)]セット、もしくは単品(3形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。
・『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』
3形態[(SET-UP A) (SET-UP B) (SET-UP C)]セット、もしくは単品(3形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。
・『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』
単品でのご予約のみになります。
・『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』
2形態[(SET-UP A) (SET-UP B)]セット、もしくは単品(2形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。
※いずれも、セット、単品をお一人様1会計につき、それぞれ5点までご購入可能です。
◆CD購入特典
＜応募抽選用シリアルナンバー＞
CD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。
対象商品(※下記形態以外は対象外です)
・『NO LABELS: PART 01』
※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。
※3形態セット購入の場合は「応募抽選用シリアルナンバー」を3つ差し上げます。
※「TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop」でご購入の方は、Weverse Shopの「シリアルコード受け取りサービス」よりオンラインで指定日時よりシリアルナンバーをご確認いただけます。
※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。
※『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』、『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』、『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』は『NO LABELS: PART 01』で実施している＜応募抽選用シリアルナンバー＞は対象外になりますのでご注意ください。
◆ショップ別購入特典
○『NO LABELS: PART 01』
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種
・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダム
UNIVERSAL MUSIC STORE
・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種
・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダム
○『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種
・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダム
UNIVERSAL MUSIC STORE
・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種
・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダム
○『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・単品購入特典 : フォトカード1種
UNIVERSAL MUSIC STORE
・単品購入特典：フォトカード1種
○『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』
※本バージョンにおいては単品特典はありません。
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・2形態セット購入特典 : フォトカード1種
UNIVERSAL MUSIC STORE
・2形態セット購入特典 : フォトカード1種
※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。
※CDを1枚ずつ単品で購入されてもセット購入特典は付きませんのでご注意ください。
※各形態ごとの特典の絵柄は異なります
※各ショップ毎に、セット購入特典と単品購入特典のフォトカードの絵柄は同一です。
※TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREでは特典の絵柄が異なります。
※絵柄は後日発表いたします。
◆店舗別購入特典
TOWER RECORDSとHMVで下記対象商品をいずれか1枚ご購入いただくと各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。
『NO LABELS: PART 01』
『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』
『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』
・TOWER RECORDS：フォトカード2種のうちランダム1種
・HMV：フォトカード2種のうちランダム1種
※TOWER RECORDSとHMVの絵柄は異なります。
※上記3形態の特典は共通です。TOWER RECORDSとHMVの絵柄は異なります。
※絵柄については後日お知らせいたします。
◆予約サイト
○『NO LABELS: PART 01』
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・3形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/75274ohd
・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/m3q62ckl
UNIVERSAL MUSIC STORE
・3形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ce21194/
・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2051/
○『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・3形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/i4xxnhft
・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/igq5c83t
UNIVERSAL MUSIC STORE
・3形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ze1214/
・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2055/
○『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』
・TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop：https://go.weverse.io/qt3S/ynslwa8p
・UNIVERSAL MUSIC STORE：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2056/
○『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
・2形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/covxt97g
・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/jgzn0v6d
UNIVERSAL MUSIC STORE
・2形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ze1215/
・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2059/
・TOWER RECORD(全形態まとめ)
https://tower.jp/article/feature_item/2025/10/17/1001
・HMV(全形態まとめ)
https://www.hmv.co.jp/news/article/251015160/
※サイズや構成内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※商品は数に限りがあります。各ストアの上限数に達し次第、販売を終了いたしますが、商品数の追加確保が可能な場合、再販売を行う場合がございます。
※商品は2025年11月10日(月)より順次お届け予定です。
※『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』は11月14日(金)より順次お届けとなります。
※本商品は輸入商品です。交通事情や天候状況、遠隔地や離島などお届け場所等により若干遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート、サークル[CIRCLE]チャート)および日本オリコンランキング、Billboard Japanチャートへ反映されます。
◆韓国輸入盤に関するご注意
本商品は輸入商品のため、商品(外装ビニール・箱・ケース・封入物など)に、細かい傷・折れ・擦れ・凹み・破れ・汚れ、再生に影響のないディスク盤面の傷・汚れなどが見られる場合がございますが、これらを理由にした商品の返品・交換はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。
◆商品のお届けについて
発売元や輸入流通事情および天候など様々な理由で商品のお届けが遅れる場合がございますが、お届けの遅れを理由にしたご注文のキャンセルはお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。
※商品の発送は日本国内のみ対応可能です。
◆注意事項
※ご注文完了後の商品のキャンセル、返品、お支払い方法の変更、商品の変更(数量も含む)は一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。
※郵便番号・住所等の誤字脱字が多く見られます。特に、住所は正確にご入力いただき、確認画面にて誤りがないか今一度ご確認ください。ご入力に不備がある場合、ご購入いただけない場合がございますので十分ご注意ください。
◆お問い合わせ
・Weverse カスタマーセンター
お問い合わせフォーム：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja
営業時間：10:00〜17:00(土日祝日、年末年始を除く)
※お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。
・UNIVERSAL MUSIC STORE ANNEXカスタマー・サポート(旧サイト)
営業時間：月〜金 10：00〜17：00(土日祝日、年末年始を除く)
＊メールのみの窓口となっております為、【universal-music.co.jp】のドメイン受信許可設定をお願いいたします。
＊お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。
＊営業時間外のお問い合わせは、翌営業日以降の回答とさせていただきます。
よくあるご質問はこちら：https://store-annex.universal-music.co.jp/s/qa/
お問い合わせはこちら：https://store-annex.universal-music.co.jp/InquiryInput.jsp
◾️日本3rdアルバム『Starkissed』
予約リンク：https://txt.lnk.to/starkissed
発売日:2025年10月22日（水）
全9形態発売
◆CD収録曲
1.Intro : SPARK
2.Can’t Stop
3.Beautiful Strangers [Japanese Ver.]
4.Where Do You Go?
5.Deja Vu [Japanese Ver.]
6.ひとつの誓い (We’ll Never Change)
7.SSS (Sending Secret Signals)
8.きっとずっと (Kitto Zutto)
9.Step by Step
10.Rise
11.星の詩 [Japanese Ver.]
12.Outro : GLOW
◆初回限定盤A
TYCT-69357 / 3,850円 (税込)
・CD / 1Disc
・フォトブック A (68P | W 220mm x H 298mm)
・セルフィーフォトカード A (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・フォトカード A (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・ミニポスター A (B5サイズ | W 182mm x H 257mm)
・ステッカーシート A 2枚セット (W 100mm x H 150mm)
◆初回限定盤B
TYCT-69358 / 3,850円(税込)
・CD / 1Disc
・フォトブック B (68P | W 220mm x H 298mm)
・セルフィーフォトカード B (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・フォトカード B (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・ミニポスター B (B5サイズ | W 182mm x H 257mm)
・ステッカーシート B 2枚セット (W 100mm x H 150mm)
◆初回限定メンバーソロジャケット盤
各2,970円 (税込)
SOOBIN Ver. TYCT-69359
YEONJUN Ver. TYCT-69360
BEOMGYU Ver. TYCT-69361
TAEHYUN Ver. TYCT-69362
HUENINGKAI Ver. TYCT-69363
・CD / 1Disc
・ブックレット (メンバー別、24P | W 121mm x H 119.5mm)
・セルフィーフォトカード C (メンバー別、全2種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・メッセージ入りインスタントフォトカード (メンバー別、全2種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 86mm)
◆通常盤・初回プレス
TYCT-69364 / 2,970円(税込)
・CD / 1Disc
・ブックレット（24P | W 121mm x H 119.5mm）
・セルフィーフォトカード D (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
・フォトカード C (全5種のうち、1種ランダム封入 | W 54mm x H 85.5mm)
◆初回限定フォトカード盤 (CD＋フォトカード)
※TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop、UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売
PROV-1067 / 3,630円(税込)
・CD / 1Disc
・封筒型カードホルダー (W 185mm x H 140mm)
・リリックカード 12枚セット (W 170mm x H 130mm)
・セルフィーフォトカード E 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm)
・セルフィーフォトカード F 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm)
・セルフィーフォトカード G 5枚セット (W 54mm x H 85.5mm)
※CDの収録内容は全形態共通です。
※初回限定盤Ａ、初回限定盤Ｂのフォトブックとステッカーシートの絵柄は異なります。
※通常盤・初回プレスと初回限定メンバーソロジャケット盤のブックレットは内容が異なります
※通常盤のセルフィーフォトカード Dとフォトカード Cは初回プレス分(TYCT-69364)のみ封入します。
※TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop、UNIVERSAL MUSIC STORE限定で販売する初回限定フォトカード盤の内容は同一です。
「応募抽選特典券(シリアルナンバー)」
※「応募抽選特典券(シリアルナンバー)」は全形態初回プレス分のみ封入いたします。
※詳細は決定次第、後日発表いたします。
◆TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STORE購入特典
上記2つのストアでご予約、ご購入いただいたお客様には先着で下記の特典を差し上げます。
◆ストア別セット購入特典
・初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、初回限定フォトカード盤 計4形態セット
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop：フォンタブ+ネックストラップ
UNIVERSAL MUSIC STORE：ラゲッジタグ
・初回限定メンバーソロジャケット盤 計5形態セット
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop：箔押しフォトカード5枚セット
UNIVERSAL MUSIC STORE：クリアフォトカード5枚セット
◆予約サイト
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
https://go.weverse.io/qt3S/vtvee8ri
UNIVERSAL MUSIC STORE
https://store-annex.universal-music.co.jp/artist/txt/?s13=20251022&stock=0#itemTitle
※ストア別セット購入特典はCDを1枚ずつ単品で4枚、または5枚購入されても特典は付きませんのでご注意ください。
※各CDを単品でご購入された場合は下記「CDショップ別店舗オリジナル購入特典」の「その他一般、オンラインショップ共通」特典を差し上げます。
※ストア別セット購入特典は単品で差し上げる特典は対象外です。
※TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの特典の絵柄は異なります。
※特典の詳細は後日発表いたします。
※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。
◆CDショップ店舗別オリジナル購入特典
・TOWER RECORDS
・HMV
・TSUTAYA RECORDS
・Amazon.co.jp
・楽天ブックス
・セブンネットショッピング
・NEOWING
・CDJAPAN(OVERSEAS)
・その他一般、オンラインショップ共通
※特典の詳細は後日発表いたします。
※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。
※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。
※特典の絵柄は後日発表いたします。
◆お問い合わせ
★Weverseカスタマーセンター
お問い合わせフォーム：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja
営業時間：平日10:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝日を除く)
※24時間受け付けておりますが、お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。
★ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)
(月〜金 10:00〜18:00 ※祝・祭日除く)
https://support.universal-music.co.jp/hc/ja
＊お問い合わせへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております。
＊お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。
＊営業時間外のお問い合わせは翌営業日以降の回答とさせていただきます。
◾️＜TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN＞
[埼玉] ベルーナドーム
2025年11月15日（土）
2025年11月16日（日）
[愛知] バンテリンドームナゴヤ
2025年12月6日（土）
2025年12月7日（日）
[福岡] みずほPayPayドーム福岡
2025年12月27日（土）
2025年12月28日（日）
