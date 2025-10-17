◾️YEONJUNソロアルバム『NO LABELS PART.01』

韓国発売日：2025年11月7日（金）から順次発送

日本発売日：2025年11月10日（月）※日本お届け日

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』は11月14日（金）発売（日本お届け日）となります。

◆予約販売開始日時

2025年10月17日（金）11:00〜

・『NO LABELS: PART 01』

販売形態数：計3形態(SET-UP A) (SET-UP B) (SET-UP C)

価格：3,080円（税込）

・『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』

販売形態数：計3形態(SET-UP A) (SET-UP B) (SET-UP C)

価格：2,200円（税込）

・『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』

販売形態数：1形態

価格：7,150円（税込）

・『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』

販売形態数：計2形態

価格：2,860円（税込）

◆CDセット販売と購入制限・『NO LABELS: PART 01』3形態[(SET-UP A) (SET-UP B) (SET-UP C)]セット、もしくは単品(3形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。・『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』3形態[(SET-UP A) (SET-UP B) (SET-UP C)]セット、もしくは単品(3形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。・『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』単品でのご予約のみになります。・『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』2形態[(SET-UP A) (SET-UP B)]セット、もしくは単品(2形態中ランダム1形態)にてご予約いただけます。※いずれも、セット、単品をお一人様1会計につき、それぞれ5点までご購入可能です。◆CD購入特典＜応募抽選用シリアルナンバー＞CD1枚ご購入につき「応募抽選用シリアルナンバー」を1つ差し上げます。対象商品(※下記形態以外は対象外です)・『NO LABELS: PART 01』※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※3形態セット購入の場合は「応募抽選用シリアルナンバー」を3つ差し上げます。※「TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop」でご購入の方は、Weverse Shopの「シリアルコード受け取りサービス」よりオンラインで指定日時よりシリアルナンバーをご確認いただけます。※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。※『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』、『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』、『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』は『NO LABELS: PART 01』で実施している＜応募抽選用シリアルナンバー＞は対象外になりますのでご注意ください。◆ショップ別購入特典○『NO LABELS: PART 01』TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダムUNIVERSAL MUSIC STORE・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダム○『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダムUNIVERSAL MUSIC STORE・3形態セット購入特典 : フォトカード2種セット＋ロゴステッカー1種・単品(3形態中ランダム1形態)購入特典 : フォトカード2種のうち1種ランダム○『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・単品購入特典 : フォトカード1種UNIVERSAL MUSIC STORE・単品購入特典：フォトカード1種○『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』※本バージョンにおいては単品特典はありません。TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・2形態セット購入特典 : フォトカード1種UNIVERSAL MUSIC STORE・2形態セット購入特典 : フォトカード1種※特典は先着です。無くなり次第予告なく配布終了になります。※CDを1枚ずつ単品で購入されてもセット購入特典は付きませんのでご注意ください。※各形態ごとの特典の絵柄は異なります※各ショップ毎に、セット購入特典と単品購入特典のフォトカードの絵柄は同一です。※TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREでは特典の絵柄が異なります。※絵柄は後日発表いたします。◆店舗別購入特典TOWER RECORDSとHMVで下記対象商品をいずれか1枚ご購入いただくと各店舗のオリジナル特典を1つ差し上げます。『NO LABELS: PART 01』『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』・TOWER RECORDS：フォトカード2種のうちランダム1種・HMV：フォトカード2種のうちランダム1種※TOWER RECORDSとHMVの絵柄は異なります。※上記3形態の特典は共通です。TOWER RECORDSとHMVの絵柄は異なります。※絵柄については後日お知らせいたします。◆予約サイト○『NO LABELS: PART 01』TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・3形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/75274ohd・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/m3q62cklUNIVERSAL MUSIC STORE・3形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ce21194/・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2051/○『NO LABELS: PART 01(Weverse Albums ver.)』TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・3形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/i4xxnhft・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/igq5c83tUNIVERSAL MUSIC STORE・3形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ze1214/・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2055/○『NO LABELS: PART 01(Trunk Shorts Ver.)』・TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop：https://go.weverse.io/qt3S/ynslwa8p・UNIVERSAL MUSIC STORE：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2056/○『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop・2形態セット：https://go.weverse.io/qt3S/covxt97g・単品ランダム：https://go.weverse.io/qt3S/jgzn0v6dUNIVERSAL MUSIC STORE・2形態セット：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/d2ze1215/・単品ランダム：https://store-annex.universal-music.co.jp/product/hybj2059/・TOWER RECORD(全形態まとめ)https://tower.jp/article/feature_item/2025/10/17/1001・HMV(全形態まとめ)https://www.hmv.co.jp/news/article/251015160/※サイズや構成内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。※商品は数に限りがあります。各ストアの上限数に達し次第、販売を終了いたしますが、商品数の追加確保が可能な場合、再販売を行う場合がございます。※商品は2025年11月10日(月)より順次お届け予定です。※『NO LABELS: PART 01(Photocard Case Ver.)』は11月14日(金)より順次お届けとなります。※本商品は輸入商品です。交通事情や天候状況、遠隔地や離島などお届け場所等により若干遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。※韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート、サークル[CIRCLE]チャート)および日本オリコンランキング、Billboard Japanチャートへ反映されます。◆韓国輸入盤に関するご注意本商品は輸入商品のため、商品(外装ビニール・箱・ケース・封入物など)に、細かい傷・折れ・擦れ・凹み・破れ・汚れ、再生に影響のないディスク盤面の傷・汚れなどが見られる場合がございますが、これらを理由にした商品の返品・交換はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。◆商品のお届けについて発売元や輸入流通事情および天候など様々な理由で商品のお届けが遅れる場合がございますが、お届けの遅れを理由にしたご注文のキャンセルはお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。※商品の発送は日本国内のみ対応可能です。◆注意事項※ご注文完了後の商品のキャンセル、返品、お支払い方法の変更、商品の変更(数量も含む)は一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。※郵便番号・住所等の誤字脱字が多く見られます。特に、住所は正確にご入力いただき、確認画面にて誤りがないか今一度ご確認ください。ご入力に不備がある場合、ご購入いただけない場合がございますので十分ご注意ください。◆お問い合わせ・Weverse カスタマーセンターお問い合わせフォーム：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja営業時間：10:00〜17:00(土日祝日、年末年始を除く)※お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。・UNIVERSAL MUSIC STORE ANNEXカスタマー・サポート(旧サイト)営業時間：月〜金 10：00〜17：00(土日祝日、年末年始を除く)＊メールのみの窓口となっております為、【universal-music.co.jp】のドメイン受信許可設定をお願いいたします。＊お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。＊営業時間外のお問い合わせは、翌営業日以降の回答とさせていただきます。よくあるご質問はこちら：https://store-annex.universal-music.co.jp/s/qa/お問い合わせはこちら：https://store-annex.universal-music.co.jp/InquiryInput.jsp