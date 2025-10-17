日本は1993年、2011年のベスト8が過去最高成績

日本サッカー協会（JFA）は10月17日、FIFA U-17ワールドカップ（W杯）カタール2025に臨むU-17日本代表のメンバー21人を発表した。

大会は10月22日から11月27日にかけてカタールのドーハで開催され、監督は廣山望氏が務める。

メンバーには、海外組としてロサンゼルスFCに所属するGK村松秀司が選出された。すでにプロ契約しているのは、姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）、長南開史（柏レイソル）、浅田大翔（横浜F・マリノス）の3人。Jクラブのユースからも背番号10を背負う、吉田湊海（鹿島アントラーズユース）ら多数選出された。また、高体連からは竹野楓太（神村学園高）、メンディーサイモン友（流通経済大学付属柏高）、瀬尾凌太（桐蔭学園高）の3人が名を連ねている。

グループステージでは11月3日にモロッコ、6日にニューカレドニア、9日にポルトガルと対戦。各組上位2チームと、3位の中で成績上位の8チームが決勝トーナメントに進出する。日本はベスト8が過去最高。前回2023年のインドネシア大会では、決勝トーナメント1回戦でスペインに敗れてベスト16だった。（FOOTBALL ZONE編集部）