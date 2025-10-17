来客に尽くす祖母に「お茶なんて出さなくていい！」と叫んだ過去 → 祖母の死後に訪れた『切ない光景』

農家の友人の家には毎日様々な人が出入りしており、朝、学校に行く前や帰宅した時にも、必ず誰かしら人がいるのが当たり前だったそう。しかし思春期を迎えた頃、その環境に耐えられなくなり「嫌だ」と気持ちをぶつけてしまったと言います。

常に人が訪れる家

自分の家に家族以外の人がいつもいて、話をしている。そんな人たちにお茶を出して対応している祖母がすごく嫌だった中学生時代。

大人になった今、近所の人たちの心の拠り所だった祖母の偉大さ、寛容さを思い出して涙が出ます。

【体験者：20代女性・大学生、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：Yuki Unagi

フリーペーパーの編集として約10年活躍。出産を機に退職した後、子どもの手が離れたのをきっかけに、在宅webライターとして活動をスタート。自分自身の体験や友人知人へのインタビューを行い、大人の女性向けサイトを中心に、得意とする家族関係のコラムを執筆している。