米ツアー・BMW女子選手権

女子ゴルフの米ツアー・BMW女子選手権が16日、韓国・パインビーチ ゴルフリンクス（6785ヤード、パー72）で開幕した。23歳ルーシー・リー（米国）が初日からいきなりホールインワンを達成して1800万円の超高級車をゲット。米メディアも注目している。

インスタートの13番パー3。放った一打はグリーンでワンバウンド。そのままコロコロと転がりカップに吸い込まれた。入ったことを確認すると、興奮するキャディーと抱き合って喜び合った。

米専門誌「ゴルフダイジェスト」は「ルーシー・リーがホールインワンを達成し新車を獲得」との見出しで記事を掲載。「ホールインワンだけでは物足りないかのように賞品を獲得した。それも特に素敵な賞品だ」と伝えた。

BMW公式サイトによると、パー3の8番、13番、15番にホールインワン賞が設置されており、各ホールで最初にホールインワンを達成した選手に副賞が贈られる。13番ではプレミアム電気自動車セダンの「BMW i7」が賞品だった。BMW日本公式サイトによると、メーカー希望小売価格（税込）1806万円からの高級車だ。

記事では、リーの「キャディーを含め、みんなに文句を言っていた」「でも、『ホールインワンの時期が来てるわ』とも思っていた。そこで達成できてよかった」というコメントを紹介。そのうえで「もう文句は言えないだろう。LPGAツアー自身初のホールインワンは、これ以上ないほど完璧なタイミングだった」と称賛していた。

リーは初日を1イーグル、4バーディー、1ダブルボギーの68で回り、4アンダーで22位発進。第2日は前半を終えて2バーディー、1ボギーとスコアを伸ばしている。



（THE ANSWER編集部）