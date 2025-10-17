Shigekix¡¢Ì¾Á°¤Î»ÈÍÑµö²Ä¤â¤é¤Ã¤¿·Ð°Þ¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ö¤è¤¦OK½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡×¡¡UHAÌ£³ÐÅü¤òË¬Ìä
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Shigekix¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡Ê¸å1¡§54¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²¶¤È¤É¤Ã¤³¤¤¤ä¤Ê¡×Shigekix¤Î¥À¥ó¥¹¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹ÉÍÅÄ²í¸ù
¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÁêÊý¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó ¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Shigekix¡£À¤³¦Âç²ñ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¶¹»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÎShigekix¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¼ã¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥¥óÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦Shigekix¤È¥·¥²¥¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÊÀ»ÃÏ½äÎé¡Á¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ë¡£¤¦¤Ê¤®¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÃº¾Æ¤¤¦¤Ê¤®¤Îµû°Ë¡×¤Ç¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª²Û»Ò¤Î¡È¥·¥²¥¥Ã¥¯¥¹¡É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖUHAÌ£³ÐÅü¡×¡£
¡¡¤ª²Û»Ò¤Î¥·¥²¥¥Ã¥¯¥¹¤Ï1992Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óShigekix¤ÎÊý¤¬¸åÈ¯¡£ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤è¤¦¡ÊShigekix¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¡ËOK½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖËÍ¤¬Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢UHAÌ£³ÐÅü¤µ¤ó¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇShigekix¤Ï¡¢Shigekix¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¡ÖUHAÌ£³ÐÅü¡×¤ËÀµ¼°¤Ë»ÈÍÑµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¹ÊóÃ´Åö¤Î°ÆÆâ¤Ç¡ÖUHA PARK & CAFE¡×¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©²¶¤³¤³Íè¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢²áµî¤ËµÈ²¬Î¤ÈÁ¤ÈË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¥·¥²¥¥Ã¥¯¥¹¤¬ÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇä¤ê¾ì¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¤âShigekix¤µ¤ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈShigekix¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤³¤ÇÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤µ¤Ä¤É¤¤Ã¡×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢UHAÌ£³ÐÅü¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²¶¤È¤É¤Ã¤³¤¤¤ä¤Ê¡×Shigekix¤Î¥À¥ó¥¹¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤¹ÉÍÅÄ²í¸ù
¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÁêÊý¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó ¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Shigekix¡£À¤³¦Âç²ñ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¶¹»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÎShigekix¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¼ã¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥¥óÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦Shigekix¤È¥·¥²¥¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÊÀ»ÃÏ½äÎé¡Á¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ë¡£¤¦¤Ê¤®¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÃº¾Æ¤¤¦¤Ê¤®¤Îµû°Ë¡×¤Ç¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª²Û»Ò¤Î¡È¥·¥²¥¥Ã¥¯¥¹¡É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖUHAÌ£³ÐÅü¡×¡£
¡¡¹ÊóÃ´Åö¤Î°ÆÆâ¤Ç¡ÖUHA PARK & CAFE¡×¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©²¶¤³¤³Íè¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢²áµî¤ËµÈ²¬Î¤ÈÁ¤ÈË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¥·¥²¥¥Ã¥¯¥¹¤¬ÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇä¤ê¾ì¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¤âShigekix¤µ¤ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈShigekix¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤³¤ÇÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤µ¤Ä¤É¤¤Ã¡×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢UHAÌ£³ÐÅü¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£