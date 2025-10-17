日本ホラー小説大賞『ぼぎわんが、来る』の著者・澤村伊智、作家デビュー10周年！シリーズ最新作『ばくうどの悪夢』のこだわりと、待望の続編は？【インタビュー】
日本ホラー小説大賞・受賞作『ぼぎわんが、来る』でデビューし、ホラー界に一大旋風を巻き起こした澤村伊智氏。2025年10月に作家デビュー10周年を迎えるとのことで、澤村氏の代表作・比嘉姉妹シリーズの最新作『ばくうどの悪夢』（KADOKAWA）が文庫化、さらにはWEBで期間限定で既刊の比嘉姉妹シリーズの読み放題企画もスタートするという。
『ばくうどの悪夢』
あらためて『ばくうどの悪夢』について、さらには作家生活10周年についてお話をうかがった。
■●映画に刺激され「悪夢」をテーマに今を描いた
――『ばくうどの悪夢』の着想はどこから生まれてきたのでしょう？
澤村伊智（以下、澤村）：本書の中にも出てきますが、海外の有名なホラー映画『エルム街の悪夢』からですね。公開されたのは僕が3歳くらいの時なのでリアルタイムでは見ていませんが、大人になってからVHSで見て。それが大好きなので映画と同じように「悪夢」をテーマにして、今ココの話を書きたいと思いました。
――執筆期間はどのくらい？
澤村：過去最高に長い作品なので、結構長くかかったのは覚えています。シリーズだけじゃなくて全著作を含めても一番長い話なので。
――舞台は兵庫県東川西市のT台という町が舞台です。ご出身も兵庫県のご出身ですが、何か理由はありますか？
澤村：出身は兵庫県の宝塚市です。ある程度土地勘があるというのが舞台にした理由のひとつですが、もうひとつは東京から離れた「地方」のイメージがあるところを狙ったから。とはいえ東北とかわかりやすく地方をイメージさせるわけでもなく、そんなに古き良き感じでもなく。意外と大阪に近くて都心とのアクセスは良かったりするので、わかりやすく括られにくい土地ではあるかもしれません。ちなみ東川西市もT台も実在しない、架空の地名です。
――作品の中には「ばくうど」というその土地に土着の謎の存在が出てくるのも、地方を感じさせます。あの存在も架空ですか？
澤村：そうですね。学術的な裏付けがあるわけではないので、それっぽくしているだけと言えばその通りなのですが。作中で「ばくうど」の由来について語るシーンがあるんですが、それらしく見せるために長い話にしていますが、脱落してしまう人もいるんじゃないかなと思いながら書きました。
――そうした設定を考えるのは楽しい？
澤村：どうかなあ。楽しい……ですけど、あまりデタラメは言えないからなっていうのはありますね。最終的に超自然的になるから全部デタラメではあるんですけど、どこまでがもっともらしくて、どこからが突飛なのか、ちょっとわからないですからね。そのへんはいつも「いいのかな、これ？」と思いながら書いているんですけど。
――執筆する中で、特にこだわった部分はありますか？
澤村：「悪夢を書きたい」となったときに、あんまり悪い意味で文学っぽくならないようにしたいとは編集者と話した記憶があります。夢を小説という形に落とし込むと、どうしてもシュールだったり前提的だったりになってしまいがちなので、娯楽小説として完結した話を書かなきゃみたいな、そこはちゃんとやろうとした感じです。
――他の作品でもそうなのですが、ビジュアルがすごくリアルに浮かんできます。バケモノの色合いとか質感がリアルにイメージできるから、より怖いというか…。
澤村：そういうお声をいただくこともありますが、ビジュアルを浮かびやすくしようと思っているわけじゃなくて、想像の手掛かりになることを、たくさん、最適な順番で書いていって、ここはブレてもいいし、ここはブレちゃいけないし……みたいなことをすごく調整しながら書いていますね。
ビジュアルのイメージみたいなものは書く前からあるにはあるのですが、文章にするときに「それはアリだろうか？」と一回検閲してから書いていくというか。だから僕の頭にあることをそのまま書いているわけではないんです。たとえば登場人物のイメージモデルもあったりするんですけど、それは2次元や3次元がごちゃごちゃだったりするのでさすがに調整したり……。
――イメージをアウトプットしていくという意味では、編集者から作家になったというのは脳の状態にとってはすごくいい状態になったのでは？
澤村：作家になる前に編集者もやっていましたけど、実は映像編集もやったりしていたんですね。実際、出版社を辞めた後も映像の仕事はやっていて、こっちのほうが楽しいなと思っていたのもあって……。
――そうなんですね！ 映像の心得があるからこそ、文章からもビジュアルが浮かびやすいのかもしれませんね。
澤村：そうかもしれないですね。確かに自分はホラー小説よりもホラー映画から影響を受けている感じもしますから。
■●比嘉姉妹シリーズ、待望の続編は？
――本作は比嘉姉妹シリーズの最新作です。「この先、どうなるの？」と非常に気になるラストですが、この先もまだシリーズは続くんですよね⁉︎
澤村：次に出るのは沖縄から移住した人たちが多く住む町を描いた、比嘉姉妹が生まれる前の話になるので続編という感じではないのですが、その次に、この話の直接の続編を書く予定です。
――おお、それは楽しみ！ 姉妹が最初に登場したのはデビュー作『ぼぎわんが、来る』からですが、最初からシリーズものにする構想はあったんですか？
澤村：いや、僕はかなりその辺は小狡く考えていて、「何か書いてほしい」と新しい依頼がきたときに、この先も続けられるように『ずうのめ人形』を書き始めた感じです。
――姉妹は登場しても、まるで話のパターンが違うのが新鮮です。
澤村：シリーズものはどうしても「毎度おなじみのゴーストバスターズが、今日もどっかでお化けを退治しました」って話になりがちで、そうじゃないように見せたいとは常に思っているので、二人を主役にする話は描かないようにしています。それをやったらおそらく誰も「一編の小説」として読んでくれないだろうと思うので。
もちろんそういうスタイルもあるし、それが悪いことだとは思わないですけど、自分はその辺りを手放したくないし、「たまたま出会った本で怖がってもらいたい」という気持ちがあります。
――今回、作家生活10周年を記念して比嘉姉妹シリーズが各種サイトにて期間限定で読み放題に投入されているそうですが、著者としてこのシリーズをどう捉えていますか？
澤村：一番読んでいただいている作品というのもあるので、自分の名刺代わりになっているのかなと思います。ただ、読者がついてきてくださったから続いていると思っているので、その意味では読者の方と一緒に作ってきた感じもあります。
なんだかきれいごと言っているというか、言語化すると陳腐な感じがしますけど、それは本当に思いますね。1冊目が出た頃はホラーが今ほど盛り上がっていないところもありましたが、僕も頑張りましたけど、読者の方が「面白い」って言ってくれたからこそ、今に続いているという感じがします。
■●目の前のことをやってきたら10年経っていた
――作家生活の10年を振り返るとどんな気持ちですか？
澤村：とりあえず目の前のことを真面目にやってきたら、気がついたら10年みたいな感じで。10年続けたというのはこれまでの仕事歴で一番長いんですけど、ほんとに小説家の仕事が一番あっという間でしたね。もちろん単純に加齢の影響で時間を早く感じるのはあると思いますけど（笑）。ただこの分だとこの先もあっという間に時間が過ぎてしまうと思うので、目の前のことをしっかりやっていくしかないなと思っています。
――日々執筆に忙しい中で、インプットというかネタみたいなものはどうやってストックしていますか？
澤村：特にネタ帳みたいなのは作っていませんが、それこそ子どもと遊んでいるときに見聞きしたことがネタになったりとかするので、その意味では何でもネタになるものだなと思いますね。
子どもが小さいのでホラー映画は見る機会が減りましたが、『ウェンズデー』（Netflix）はギリギリ一緒に見られたので、やっぱり流行っているものを見るのは大事だと思いました。万が一ネタかぶりしたら最悪ですから。鬼滅も見に行きましたよ。実は『ばくうどの悪夢』を描いた後に鬼滅の「無限城編」を見たら、「魘夢（えんむ）」が出てきて焦りました（笑）。ただまあ、アプローチが違うのでいいかな、と。
――確かに今はいろいろなものが情報化されて吸収されやすくなっているし、同時代だと無意識に同じようなサブカル要素から影響を受けていたりするところもあったりしそうです…。
澤村：ただ、僕自身が子どもの頃に当たり前に触れていたようなことって、僕としてはわざわざ語るまでもないけれど意外と若い人に受けるみたいなのがちょっとあるんですよ。たとえば昔「プリントごっこ」とか家庭用の印刷機があったじゃないですか。ああいうものを小説にさりげなく組み込むと「なにそれ？」って食いつく若者は少なからずいると思うんですよね。多分知識として知っていても、どういうものなのかは具体的にわかんないだろうし。ほかにもよく子ども雑誌の付録になっていたピンホールレンズのカメラとか、そもそも今の人たちは写真を感光して作るっていう原理を知る必要もないですからね。
――確かに。あのじわっとした感覚って、書き方によってはちょっとした恐怖にも見えるかもしれないですね。
澤村：場合によってですけどね。だからその意味でネタって無限にどっからでも拾えるとも思っていて、その辺は心配していないところもあります。とはいえ何がネタになるかはわからないので、そこは楽観と悲観が両立する感じで。でもある時にそれが物語の軸でぴゅっとつながると、書ける。
――なんだかワクワクします。ちなみにやっぱりホラー作家というのは、人を怖がらせるのが楽しいんでしょうか?
澤村：どうなんですかね。ただ嬉しいですよ。本当に難しいことなので、めっちゃ嬉しいです。
――「怖い」感覚は人それぞれかもですが、ホラー作家というのはかなり多くの人の恐怖のツボをつくわけで。「この辺やったら怖いだろう」みたいな感覚について、どのくらい自覚的に書かれているんですか？
澤村：わからないですね。ただ小説を書く上では、「書かれてきたことの前提に仕掛けがある」というのが一番効くだろうとは思いますし、技術的なところでなおかつ言語化できるとしたら、多分その辺でしょうね。信じていたものを裏切るとか、そういう心理的な揺さぶりみたいなものが効果的というか……あとはもう感覚です。だから「お化けにあって怖かった」みたいな話をちゃんと怖くするのが一番難しい（笑）。
――では、怖いバケモノの造形はどうやって作っていくんですか？
澤村：昔の見たものとかを思い出しながらやっています。小説で直接参考にできるものってあまりないのですが、たとえば岡本綺堂なんかはさらっと書き流しのように見えて、かなり丁寧にフリオチをやっているので、そこはちゃんとしようかなとか思っています。あとは……やっぱり感覚ですね。
――今すごくホラーがブームになっていますよね。本を読んだり映画を見たり、人が「能動的に怖がりにいく」って面白いなと思います。
澤村：相対的に見ればホラー好きは少ないとは思いますが、大衆娯楽には違いないですからね。今、面白い作品がいっぱい出ているから盛り上がっているし、面白いからいい感じで届いているんだと思います。狭い範囲でマニアが遊ぶだけのもの、見るだけのものにはしたくないなっていう気持ちもあるので、「ホラーは怖くて面白い！」っていう人が増えるのはホラー作家として嬉しいことですね。
――そんなホラー好きは、澤村さんの作品を心待ちにしていると思います。ちなみに先ほどおっしゃっていた本作の直接の続編はいつ刊行予定ですか？
澤村：来年の3月くらいになる予定です……、頑張ります！（笑）
取材・文＝荒井理恵
