「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース３−１ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）

ドジャースが無傷の３連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。九回にはポストシーズン（ＰＳ）でクローザーを務める佐々木朗希投手（２３）が登板し、１回無失点で完璧に締めくくった。ＰＳ３セーブ目をマークした。

セーブが公式記録となった１９６９年以降でメジャーデビューから３セーブすべてをポストシーズンで記録したのは佐々木が初めて。メジャー史上初の偉業となった。

この日は九回、大歓声に包まれながら、本拠地のマウンドに向かった佐々木。先頭のボーンの三遊間の難しいゴロを、ベッツが好守でアウトにすると、「ロウキ」コールが響く中で続くフリリックも遊飛に打ち取った。最後はダービンから空振り三振を奪い、三者凡退。１４日の初戦で初の救援失敗に終わったが、見事雪辱を話した。試合後は「ドジャーススタジアムで思うような投球ができなくて、いいイメージがこの球場にはなかったが、リリーフで復帰して自分のパフォーマンスが出せるようになってから見える景色も変わってきている」と充実感を漂わせた。