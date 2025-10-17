2024年10月19日、前回の箱根駅伝予選会、力走する選手たち 写真／共同通信社

酒井 政人

42校中でトップ通過候補の3校

第102回箱根駅伝の予選会が10月18日に行われる。前回大会で10位以内に入った青学大、駒大、國學院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大はシード権を持っており、秋の“立川決戦”で残りの出場校と関東学生連合（※今回から落選校のうち上位10校に1枠ずつ、それ以外の大学から個人上位6人が選ばれる形式に変更。出走回数の上限も1回から2回へ緩和された）のメンバーが決まる。

予選会は各校10〜12人が出走して、ハーフマラソンの上位10人の合計タイムで争われる。今年は前年より1校少ない42校がエントリーした。過去の実績、選手登録状況などから激戦を突破する「10校」をズバリ、予想してみたい。

トップ通過候補といえるのが順大、大東大、立大の3校だろう。順大は7秒差で本戦のシード権を逃したが、5月の全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会を3位で通過。吉岡大翔（3年）、川原琉人（2年）、玉目陸（2年）らを擁して総合力は高い。前回は次点と1秒差という薄氷を踏むような通過だっただけに、今回はしっかり対策を練ってくるはずだ。

大東大は2年ぶりの予選会となるが、前々回はトップ通過を果たしている。今季は全日本選考会を2位で突破。同選考会と同じく留学生は起用しない。4年生は入茺輝大のみだが、3年生はハーフマラソンでU20日本記録（1時間1分38秒）を持つ棟方一楽を筆頭に6人をエントリーしている。

立大は前回のトップ通過校。そのときの出走メンバー12人中9人が残っている（登録は8人）。なかでもエース馬場賢人（4年）が充実している。前回は3年生以下の日本人で最上位となる15位。2月の日本学生ハーフで日本人学生歴代3位の1時間0分26秒をマークして、7月のワールドユニバーシティゲームズのハーフで4位に入っている。また3年連続で予選会を好走している國安広人（4年）の存在も頼もしい。

通過が有力視される3校

他には5月の全日本選考会を5位と7位で通過した東海大と日体大、それと法大も通過が有力だ。

東海大は前回チーム2位（個人29位）の檜垣蒼（2年）が外れたが、花岡寿哉と兵藤ジュダのダブルエースに加えて、前回、無念の途中棄権となったロホマン・シュモン（ともに4年）が登録された。前々回は10位通過、前回は14位に沈んでいるだけに、上位通過して“嫌な雰囲気”を断ち切りたい。

日体大は初出場の1949年から77年連続出場を継続中。今年の箱根駅伝1区3位の平島龍斗、同2区を務めた山崎丞、同3区5位の田島駿介ら4年生がチームを力強く引っ張ってきた。なお前回は山崎が個人16位、平島が同19位、田島が同33位と上位でゴールしている。

法大は全日本選考会で11位に終わり、箱根予選会は4年ぶりとなる。経験者はいないが、坪田智夫駅伝監督は予選会の戦い方を熟知。スタート時間に合わせてポイント練習を行うなど、実践的な練習も積んできた。スピードが魅力の大島史也（4年）が上位で走り、他の選手たちは堅実なレース運びを見せるのではないだろうか。

順当なら残りは4校。予想はかなり難しいが、あえて選んでみたい。

滑り込むのはこの4校か！？

まず推したいのが日大だ。箱根駅伝は最下位だったが、前回は7位通過。2年連続で個人トップとなっているシャドラック・キップケメイ（3年）の存在が大きい。7月の日本インカレ10000mを制しており、今回も個人トップの期待十分。全日本選考会を4位で通過した総合力もあり、8〜10番目が大崩れしなければ通過できるだろう。

神奈川大は前回9位通過。出走メンバーで卒業したのは1人だけで、前回はエース格の宮本陽叶（4年）が途中棄権している。全日本選考会は9位で、今回もボーダーライン内に収まるだろう。

中央学大は前回5位通過しているが、日本人トップだった吉田礼志（現・Honda）を含めてチーム内10位に入った5人が卒業。全日本選考会を6位通過するも、3組で5着に食い込んだ米田昂太（2年）ら3人が今回は登録から外れている。かなり微妙な状況ではあるが、ハーフマラソンの平均タイムは高く、前回個人18位の主将・近田陽路（4年）を軸に滑り込むのではないだろうか。

最後の1校は東農大と予想する。前回は1秒差での落選となったが、東海大のアクシデントがあったためで、チームは「約2分差」の短縮を肝に銘じて取り組んできた。5月の全日本選考会で前田和摩（3年）がレース復帰して、チームは13位。前回欠場した前田はエントリーされており、1年時に日本人トップに輝き、10000mで27分21秒52の日本人学生最高記録を持つ絶対エースの参戦が大きいと読んでいる。

例年、予想はすべて当たらない（※昨年の正解は10校中8校だった）。これから挙げる大学にも通過の可能性は十分にある。

最も悩んだのが前回2位の専大と同3位の山梨学大だ。専大は前回、暑さ対策が功を奏した印象で、今回はどうなのか。なお全日本選考会はダンカン・マイナ（2年）を起用しなかったこともあり16位に終わっている。山梨学大は強力な留学生で貯金が期待できるが、前回チーム内10位に入った5人が卒業。主将・弓削征慶（4年）が外れた影響も気になるところだ。

前回12位の明大は今季から東京国際を出雲駅伝Vに導いた大志田秀次監督が就任。チームはどう変わったのか。同13位の国士大は留学生をエントリーしておらず、厳しい戦いになりそうだ。一方、前回15位の流経大、同16位の駿河台大、同17位の麗澤大はケニア人留学生を擁している。特に新体制となった駿河台大は登録選手10人のハーフマラソン平均タイムが日大と並んでトップ。チャンスは十分にありそうだ。

また近年レベルを上げている前回19位の明治学大、徳本一善監督が就任した芝浦工大（前回23位）はどこまで順位を伸ばしてくるのか。それから国立の雄・筑波大、陸の王者・慶大というブランド校にも注目したい。

昨年は午前9時の気温が23.5度で強い日差しがランナーを苦しめた。今回から「暑さ対策」のためスタート時間が9時35分から8時30分に変更。天気予報によると10月18日の立川市・昭和記念公園はレース中の気温が18〜20度ほどになる見通しだ。ただし、午前中は晴天で体感温度は昨年同様に高くなるかもしれない。気象コンディションを考えると波乱の予感もある。どのようなレースペースを設定するのか。ランナーたちの実力だけでなく、指揮官の“采配”が試される戦いになりそうだ。なおレースの模様は日本テレビ（関東エリア）ほかで生中継が予定されている。

