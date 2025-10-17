推し活も日常も、ポップでかわいい『テレタビーズ』と一緒に楽しも。サンキューマートとのコラボ雑貨が登場

写真拡大 (全5枚)

サンキューマートから、世界中の人に親しまれている人気番組『テレタビーズ』とのコラボ雑貨が登場。

ポップなカラーで気分も上がる、普段使いにぴったりなアイテムが揃いますよ。

11月上旬より、店舗ごと・アイテムごとに入荷次第販売が始まるのに先駆け、公式オンラインショップでは先行予約を受付中なので、気になる方はぜひチェックしてみて。

「サンキューマート×テレタビーズ」ポップでかわいいコラボ雑貨が登場



1997年にイギリスで放送が始まり、日本でも親しまれた『テレタビーズ』。

ファンタジーの世界にあるテレタビーランドで幸せに暮らす、ポップでユーモラスな4人のテレタビーたちの物語で、幅広い世代に愛され続けています。

今回のコラボでは、キャラクターのイメージカラーを取り入れた、推し活や普段使いできるグッズなど、全35アイテムがラインナップ。

ポップなカラーで、『テレタビーズ』の世界観を表現したデザインが特徴ですよ。

すべて390円（税込429円）でゲットできちゃうので、自分だけのお気に入りをぜひ見つけてみて。

テレタビーズと一緒に推し活しちゃお！



アンテナのデザインがポイントの「ぬいぐるみカードホルダー」は、カードや定期券などをかわいく持ち歩けるアイテム。

推しのフォトカードを入れると、テレタビーズに変身したみたいで愛着がわきそう。

大切なアクリルスタンドの持ち運びは、テレタビーズの「アクスタポーチ」でおしゃれに守りましょ。

ランチタイムが楽しくなるアイテムもたくさん



「ランチボックス」はコンパクトながらしっかり入る実用的なサイズで、毎日のランチにぴったり。

カトラリーセットやランチクロスを「ランチ巾着」に入れれば、お弁当をかわいく持ち運べますよ。巾着は小物入れとして使えるのも◎

大小2つのサイズがセットになった「フードコンテナ2P」は、食品の保存など幅広く使えそうです。

テレタビーズのアイテムで、身の回りをカラフル&ポップに彩ろう



全35アイテムと豊富なラインナップで登場する、サンキューマートとテレタビーズのコラボ雑貨。

今回ご紹介した物のほかに、ヘアブラシ・洗顔リストバンド・ヘアクリップといった美容系のアイテムや、メッセージカード・付箋などの文具系アイテムもお目見えしているので、こちらもお見逃しなく！

販売詳細
・WEB先行予約販売
予約受付期間：2025年10月15日（水）12:00〜各商品上限数に達し次第、受付終了
※お届け予定日は各予約ページにて要確認

・店頭販売
販売開始日：2025年11月上旬より、店舗ごと・アイテムごとに入荷順次販売
販売場所：サンキューマート店舗
※地域によって販売日が異なる可能性あり
※商品の仕様は予告なく変更する場合があります

特集ページ
https://thankyoumart.jp/

参照元：エルソニック株式会社 プレスリリース