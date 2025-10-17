BTSとTXTの弟分・CORTIS、アメリカ『iHeartRadio LIVE』出演 事前質問は平常時の10倍
BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICからデビューしたボーイグループ「CORTIS」が15日（現地時間）、アメリカ・ロサンゼルスのiHeartRadio シアターで開催された『iHeartRadio LIVE』（iHeartRadio LIVE with CORTIS）でステージを披露した。
【ライブ写真】圧巻のステージを披露したCORTIS
「iHeartRadio LIVE」は、多数のグローバルポップスターが出演してきた著名なプログラム。CORTISの出演が発表されると、事前質問受付コーナーには平常時の10倍を超える参加が殺到し、現地での高い人気を実感させた。
CORTISは単独ステージとインタビュー時間を持ち、ファンから大きな歓声を浴びた。The 1st EPのタイトル曲「What You Want」をはじめ、「GO!」「FaSHioN」「JoyRide」を披露。多彩なパフォーマンスと揺るぎないライブでステージを圧倒し、客席からは全曲の合唱が響き渡った。公演終了後も熱気は冷めず、メンバーは「FaSHioN」「GO!」の2曲をアンコールで披露した。すべての観客が席から立ち上がりダンスをするなど、フェスティバルさながらの盛り上がりを見せた。
「iHeartRadio LIVE」の進行役であるジョジョ・ライト（Jojo Wright）は「デビュー作のために2年にわたり300曲を自ら制作し、彼ら自身の答えを見つけるための挑戦をした」とCORTISの創作力を称え、「成功的なデビューを心から祝う」とコメントした。
CORTISはインタビューで「作詞だけでなく、ビートや楽曲を制作、写真、映像の撮影など、多方面で創作活動を続けている」と伝えた。また、「毎日作業室を行き来しながら次のアルバムを制作している。グループ名に込められた『COLOR OUTSIDE THE LINES』（線の外に色を塗る）という意味のように、引き続き実験的で枠にとらわれない音楽と創作活動を続けていく」と話し、期待を高めた。
