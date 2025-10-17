元なでしこ川澄、「我が子を抱いて入場するという夢が叶いました」赤ちゃん抱っこ姿に「初耳」驚きの声
元サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）でWEリーグのアルビレックス新潟レディース所属の川澄奈穂美さんは10月16日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんを抱く姿を披露しました。
しかし、「#季節外れのエイプリルフール #あーかわいい」とハッシュタグを付けて自身の子どもではないことを明かしています。
【写真】川澄奈穂美の我が子⁉ 赤ちゃんを抱く姿
「優しいお母さんの顔してる」川澄さんは、赤ちゃんの絵文字と「我が子を抱いて入場するという夢が叶いました」とつづり、1枚の写真を投稿。自身の背番号9のユニホームを着た赤ちゃんを抱っこしたツーショットです。「子供がいたのね 初耳でした！」と我が子を抱いていると思うファンも続出しています。
コメント欄では「おめでとうございます」「優しいお母さんの顔してる」「鮫島さんのお子様ですよね。きっと」「やや!! おめでとうございます」「ママ〜ッ！」「スタジアムで見てて普通に違和感がなかったです」「さめちゃんの子、いや、さめちゃんとの子？」とさまざまな声が寄せられました。
赤ちゃんを抱いた集合ショットも14日にも「vsちふれASエルフェン埼玉」と、赤ちゃんを抱いた集合ショットを公開していた川澄さん。ファンからは、「赤ちゃんをあやしながら入場」「微笑ましかったです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
