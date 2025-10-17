¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¿Ê¤àÃæ¡Ä¼«Ì±ÂçºåÉÜÏ¢¡¦¾¾Àî¤ë¤¤²ñÄ¹Âå¹Ô¤é¤¬ÅÞËÜÉô¤ËÍ×Ë¾¡¡¡ÈÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ÈÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ÏÊÌÊª¡£Ê¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡É
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡¢Ï¢Î©¤â¸«¿ø¤¨¤ÆÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢°Ý¿·¤¬Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÂçºåÉÜÏ¢¤Î´´Éô¤é¤¬ÅÞËÜÉô¤ËÍ×Ë¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£±£·Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÂçºåÉÜÏ¢¤Î¾¾Àî¤ë¤¤²ñÄ¹Âå¹Ô¤é¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©¤â¸«¿ø¤¨¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾ÀîÉÜÏ¢²ñÄ¹Âå¹Ô¤éÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Äó¼¨¤·¤¿À¯ºö¹àÌÜ¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤È¤ÏÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÂçºåÉÜÏ¢¡¦¾¾Àî¤ë¤¤²ñÄ¹Âå¹Ô
¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤òÈò¤±¤Æ¡¢Í»ö¤äºÒ³²»þ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤ò¡¢Âçºå¤äÂ¾¤ÎÅÔ»Ô¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¡¢¤³¤Î¹½ÁÛ¼«ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»¿À®¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤À¡¢¼«Æ°Åª¤ËÂçºå»Ô¤ò²òÂÎ¤¹¤ëÅÔ¹½ÁÛ¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌÊª¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡×
Î¾ÅÞ¤Ï£±£·Æü¤âÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£