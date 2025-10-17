お笑いコンビのかが屋・加賀翔さんは10月16日、自身のXを更新。あるお笑い芸人の着物姿を公開し、反響が寄せられました。（サムネイル画像出典：かが屋・加賀翔さん公式Xより）

写真拡大

フォトグラファーとしても活動するお笑いコンビのかが屋・加賀翔さんは10月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。あるお笑い芸人の着物姿を公開しました。

【写真】モグライダー・芝のメロ過ぎる着物姿

「待ってくれ、こんな最高な事あるか？」

加賀さんは「煙太郎」のハッシュタグを付け、4枚の写真を投稿。お笑いコンビのモグライダー・芝大輔さんのエッセイ集『煙太郎』のオフショットです。トランペットを持つ姿や、いつもリーゼントにしている髪を下ろしたレアショットを披露しています。特に3枚目では、黒地に白柄の着物を着用しており、紙たばこを片手に持ちながら畳の床に寝転んでいます。トレードマークの黒縁眼鏡を外したことで、整った顔立ちが目立っており、お笑い芸人とは思えないくらい格好いいです。

コメントでは「全女性興奮」「待ってくれ、こんな最高な事あるか？」「国宝」「鼻血でるかも、、」「し、柴氏の着物…ウッ…」「なんともけしからん」「かっこよすぎてしぬ」「前髪下ろし煙太郎ほど、ありがたいものないですもんね」などの声が寄せられました。

「芝さん、メロ男…」

芝さんの着物姿は、同日に他にも公開されています。こちらの投稿では紙たばこを吸うようなポーズをしており、アンニュイな魅力があふれています。ファンからは「昭和の文豪だ」「芝さん、メロ男…」「致死量の血管ありがとうございます」などのコメントが寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！

(文:熱帯夜)