「全女性興奮」お笑い芸人、着物姿が格好良過ぎると話題！ 「鼻血でるかも」「なんともけしからん」
フォトグラファーとしても活動するお笑いコンビのかが屋・加賀翔さんは10月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。あるお笑い芸人の着物姿を公開しました。
【写真】モグライダー・芝のメロ過ぎる着物姿
コメントでは「全女性興奮」「待ってくれ、こんな最高な事あるか？」「国宝」「鼻血でるかも、、」「し、柴氏の着物…ウッ…」「なんともけしからん」「かっこよすぎてしぬ」「前髪下ろし煙太郎ほど、ありがたいものないですもんね」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「待ってくれ、こんな最高な事あるか？」加賀さんは「煙太郎」のハッシュタグを付け、4枚の写真を投稿。お笑いコンビのモグライダー・芝大輔さんのエッセイ集『煙太郎』のオフショットです。トランペットを持つ姿や、いつもリーゼントにしている髪を下ろしたレアショットを披露しています。特に3枚目では、黒地に白柄の着物を着用しており、紙たばこを片手に持ちながら畳の床に寝転んでいます。トレードマークの黒縁眼鏡を外したことで、整った顔立ちが目立っており、お笑い芸人とは思えないくらい格好いいです。
「芝さん、メロ男…」芝さんの着物姿は、同日に他にも公開されています。こちらの投稿では紙たばこを吸うようなポーズをしており、アンニュイな魅力があふれています。ファンからは「昭和の文豪だ」「芝さん、メロ男…」「致死量の血管ありがとうございます」などのコメントが寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
(文:熱帯夜)