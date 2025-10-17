◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で自身ポストシーズン（PS）初となる三塁打を放って先制のホームを踏むなど4打数1安打。2点リードの9回を佐々木朗希投手（23）が締め、チームは3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。試合後、現地放送局「TNT」の生放送にムーキー・ベッツ内野手がゲスト出演。9回のスーパープレーを振り返る場面があった。

3―1の9回、新たな守護神・佐々木がマウンドへ。先頭・ボーンに4球目の直球を捉えられ、鋭い打球が飛んだ。ただ、ベッツがこの左前に抜けそうな打球を逆シングルで捕球すると、最後はジャンピングスローで一塁手・フリーマンへ転送。ワンバウンドながらも正確な送球でアウトをもぎ取ると、舌を出しておどけた表情を見せ、右腕もベッツを指さし、好守備に感謝した。この好守備で先頭を斬ると、佐々木は3人で相手打線を打ち取り9回を締め3セーブ目。チームは3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。

試合後番組のMCから「9回にやってのけましたね！あのプレーの瞬間にあなたの頭の中で何が起こっていたのか教えてください」とたずねられた。

ベッツは「正直なところ、自分はただ一種のブラックアウト状態だった」と明かした。「練習を重ねていると、いつの間にか体が自然に反応するようになるんです」と説明した。