◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で自身ポストシーズン（PS）初となる三塁打を放って先制のホームを踏むなど4打数1安打。2点リードの9回を佐々木朗希投手（23）が締め、チームは3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。試合後、現地放送局「TNT」の生放送にムーキー・ベッツ内野手がゲスト出演。先制点のきっかけとなった大谷の三塁打について振り返った。

勝てば王手がかかる大一番。大谷は第1打席に右翼線へ三塁打。チャンスメークすると次打者・ベッツの適時二塁打で先制のホームを踏んだ。

番組のMCから「翔平のあのヒットを見てどう思った？きょうの流れをどう作った？」と質問を受けた。ベッツは「凄く大きい」と即答。

さらに「妻と話していたんだけど、彼が機能していない時のチームは、マイケル・ジョーダンがいないブルズのようなもの」と表現。「彼が活躍すれば我々は本当に打ち負かすのが難しいチームになる。結果がそれを示している」と説明した。

「彼がヒットを打つと、すぐに良いことが起こる。彼は必ずやってくれるし、時が来れば彼は必ず結果を出す。我々は翔平を信頼しているし、信じています」と全幅の信頼を告白した。