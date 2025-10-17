TXT・ヨンジュン、待望のソロデビュー！1stソロアルバム『NO LABELS PART.01』リリース決定

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、11月7日に初のソロアルバムをリリースする。

【話題】ヨンジュン、ソロデビュー決定！

ヨンジュンは10月16日午後11時、個人SNSに「MY FIRST SOLO ALBUM」というフレーズと共に一枚の写真を掲載した。

掲載された写真には「NO LABELS」「PART01」というフレーズと発売日が書かれており、赤いフォントがシンプルでありながら強いインパクトを残している。これにファンたちは「アーティストが直接伝えてくれる発売のニュース！」「ヨンジュンらしい」といった熱い反応を見せている。

（画像＝(P)&(C) BIGHIT MUSIC）

所属事務所BIGHIT MUSICは17日午前10時、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、ヨンジュンの1stミニアルバム『NO LABELS PART.01』の発売を正式に発表した。『NO LABELS PART.01』は、ヨンジュンがデビュー約6年8か月で初めて披露するソロアルバムで、説明やラベルを必要としない、ヨンジュンそのものを映し出すアルバムだ。

ヨンジュンはTOMORROW X TOGETHERの活動を通じて、唯一無二の魅力を誇ってきた。ジャンルを問わず、多様なスタイルのダンスを完璧に消化し「ダンスチャレンジの神」としても知られている。圧倒的なパフォーマンスはもちろん、レベルの高いボーカルとラップの実力にビジュアルまで備え、ステージ上でも並外れた存在感を見せてきた。

特に2024年初のソロミックステープ『YEONJUN’s Mixtape: GGUM』で見せた高難度のパフォーマンスとカリスマ性が連日話題を呼び、K-POPを代表するダンサーとしての地位を確固たるものにした。

（画像＝(P)&(C) BIGHIT MUSIC）

また、7月にリリースされたTOMORROW X TOGETHERの4thフルアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』に収録されたソロ曲『Ghost Girl』では、“スタイリッシュさの頂点に達した”との評価を受けた。ヨンジュンは今回のアルバムを通じて、ソロアーティストとしてより一層広がった幅広い音楽性を見せてくれると期待が集まっている。

『NO LABELS PART.01』は11月7日午後2時にリリースされ、本日（17日）午前11時から予約販売が開始された。ヨンジュンは、アルバムリリースに先立ち多彩なプロモーションを展開し、全世界のMOA（ファンダム名）の期待をさらに高める予定だ。

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、現在4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞」を開催中で、11月の埼玉公演を皮切りに日本ツアーがスタートする。

さらに10月22日には日本3rdアルバム『Starkissed』をリリースする。アルバムには『Can't Stop』『Where Do You Go?』『SSS (Sending Secret Signals)』といった日本オリジナルの新曲3曲を含めた、全12曲が収録される。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。