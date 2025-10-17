元テレビ東京でフリーの須黒清華（さやか）アナウンサーが、資格試験の結果について報告した。

「半年かけて受験した、ＦＰ２級試験…」と題してインスタグラムを投稿。ファイナンシャルプランナー２級を受けたのだという。「学科と実技の２つ受けるのですが、学科は見事に落ちました！！笑 あと３点足りなかった…。実技は８０点取れたのに…」と嘆く。「再試験です。あー悔しい」と落胆し「ちなみに合格率４０％以上なんですよ。おかしいな」とつづった。

「＃ｆｐ試験 ＃ｆｐ２級 ＃ｆｐ２級勉強中の人と繋（つな）がりたい ＃再試験 ＃トホホ」とショックのハッシュタグをつけた。

フォロワーは「忙しい中で勉強時間を作ってるのがスゴい！見習おう」「勉強と挑戦さすがです。次回は合格ですね」「チャレンジするだけ偉いよ」とエールを送った。

須黒アナは２００７年にテレビ東京に入社。「ウイニング競馬」などスポーツ担当アナとして活躍。「出没！アド街ック天国」（土曜・午後９時）では３代目秘書（アシスタント）となり、「ワールド・ビジネスサテライト」（月〜木曜・午後１０時、金曜・午後１１時）などの番組を担った。プライベートでは２０年に１歳年上の一般男性との結婚を発表し、２１年２月に第１子男児を出産。２４年６月末で退社してフリーとなった。現在はインスタグラムのプロフィル欄で「元テレビ東京アナウンサー 経済キャスター」と自己紹介している。