１９９４年に発足した自社さ連立政権の首相を務めた社民党名誉党首の村山富市（むらやま・とみいち）氏が１７日午前１１時１８分、老衰のため、大分市内の病院で死去した。１０１歳だった。関係者が１７日、明らかにした。自社さ連立政権では片山哲氏以来、２人目の社会党出身の首相。トレードマークの長い眉毛で親しまれた。９５年に発表した「村山談話」は先の戦争における侵略と植民地支配を公式に謝罪した声明として現在も度々言及されている。

戦後政治史において大きな役割を果たした政治家が帰らぬ人となった。

村山氏は９０代に入ってからも地元・大分を中心に社民党の会合に出席するなど精力的な政治活動を行っていたが、近年は高齢のため、外出もままならない状態が続いていた。

１９２４年、大分市で漁師の家に生まれた。１１人兄弟（８男３女）の６男。３８年に上京。旋盤工を経て、印刷会社に勤めながら東京市立商業学校の夜間科を卒業。明治大専門部政治経済学科に進んだ。４５年、陸軍軍曹として敗戦を迎えた。

大学卒業後の４６年、故郷の大分で漁村民主化運動に携わり、社会党に入党。大分市議２期、大分県議３期を経て、７２年に衆院初当選。以降、当選８回を数えた。

９３年、社会党委員長になると、非自民連立政権から離脱。翌年に自民、さきがけとの連立政権を組んで第８１代首相に選出される。所信表明演説で日米安保条約堅持、自衛隊容認など過去の社会党方針の転換を表明し、賛否を呼んだ。

戦後５０年の節目となる９５年には戦争責任を明確にした「村山談話」を表明。植民地支配や慰安婦問題に深く踏み込んだ内容で、現在に至るまで度々引き合いに出されている。同年の参院選で党は惨敗。翌９６年に首相を退任した。任期中に阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件などが発生するなど、重大な判断を迫られるケースが多かった。

一方、在任時に映画「男はつらいよ」シリーズの最終回「寅次郎紅の花」に本人役で登場。トレードマークの長い眉毛も話題になり、日本テビレ系人気バラエティー番組「電波少年」でタレントの松村邦洋から「眉毛を切りたい」と頼まれると快く応じた。９６年、社会民主党への党名変更を決断。衰えていく党勢と沿うようにして２０００年に政界を引退した。

その後は政府が従軍慰安婦問題解決のために設立した「女性のためのアジア平和国民基金」（アジア女性基金）の理事長。特に戦争にまつわる仕事をライフワークとして０３年に高橋巌監督の映画「八月のかりゆし」にも出演した。

◆村山 富市（むらやま・とみいち）１９２４年３月３日、大分市生まれ。４６年、明治大専門部政治経済学科卒。大分市議、大分県議を経て衆院議員に。９４年、首相就任。２０００年に政界引退。著書に「そうじゃのう…」など。２００３年に大分県功労者表彰。０６年、桐花大綬章受章。