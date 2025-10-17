スプリンターズＳは、シルクロードＳ組からカピリナとウインカーネリアンを推奨。１６着と１着という極端な結果だったが、今秋はいいスタートを切れたと信じたい。

秋華賞はカムニャックが前哨戦のローズＳを制し、２冠奪取へ駒を進めてきた。過去に秋の前哨戦を勝ったオークス馬はすべて馬券圏内。カムニャックの３着内は濃厚なうえ、秋華賞は近４年、単勝１５倍より低い馬で３着以内を独占。堅い傾向にあるレースだ。

ただ、今年のように桜花賞馬とオークス馬が異なり、ともに出走してきた年で、桜花賞馬がオークスで惨敗しオークス馬が秋の前哨戦を勝っていたという今年と似た状況だった年は９７年。９７年はオークス馬メジロドーベルが勝ち、桜花賞馬キョウエイマーチ２着。３着は単勝５３・２倍の９番人気エイシンカチータだった。

また、１５年はオークス馬ミッキークイーンがローズＳ２着からＶ。桜花賞馬レッツゴードンキは１７着で２着５番人気クイーンズリング、３着マキシマムドパリ（８番人気、単勝３０・７倍）だった。ともに単勝３０倍以上の馬が馬券圏内に突入。今年は桜花賞、オークスとも２着だったアルマヴェローチェが不在。３着以内に穴馬が突っ込む余地はあるはずだ。

過去に単勝３０倍以上で馬券に入った馬を以下の条件で絞り込んでみる。

・キャリア６戦〜１５戦（秋華賞が７戦目）

・前走敗戦か０秒３差以上勝利

・前走距離は１８００メートルから２２００メートル（２１００メートルを除く）

・中９週以内

・前走上がり３ハロン５位以内

・馬体重４２０キロから４９９キロ

・偶数馬番

ここまで絞ると、【１・２・５・２４】となり、複勝率は２５・０％となる。今年の該当馬はビップデイジーだ。前走のローズＳはカムニャックを見るかたちでレースを進めると、直線入口で不利を受けたカムニャックのあおりを受け、さらに外に振られる不利。それでも立て直して最後まで脚を使っての４着だった。

阪神ＪＦは外からよく伸びて２着。年明け初戦のチューリップ賞は１番人気に支持された素質馬だ。春のＧ１戦線は結果を残せなかったが、前走を見る限り復調気配。母の父キングカメハメハは昨年のチェルヴィニアなど３勝と心強い。１強ムードの牝馬ラスト１冠の残る２席争いなら、単勝３０倍以上となるかは微妙だが、ビップデイジーは魅力的な１頭だ。（編集委員・小松 雄大）