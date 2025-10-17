°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¢µÄ±¡Äê¿ôºï¸º¤Ê¤¯¤·¤ÆÏ¢Î©Æþ¤ê¡Ö¤·¤Þ¤»¤ó¡×Éû¼óÅÔ¤ÏÂçºå°Ê³°¤Ë¡Ö²¿¸Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡££±£¶Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È³«»Ï¤·¤¿Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤È¡¢½¾Íè·Ç¤²¤Æ¤¤¤ÆÏ¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡×¤È¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤ÎÀ¯ºö¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¹ñ²È¤ÎÂç¤¤ÊÊý¸þÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤ÏÀäÂÐ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¡¢µëÎÁ¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬¼ê¼è¤ê¤Ë°µÅÝÅª¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¸½ÌòÀ¤Âå¤¬´èÄ¥¤ì¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î²þ³×¤¬ËÍ¤ÏÀäÂÐ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»¿ÈÝ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤¡Ê£¸·î¡Ë¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤â·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¡Ê¼ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤Ë¡Ë¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ¼¤¬¸º¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡£
¡¡¤Ç¤âËÍ¤Ï¹ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ï¡¢¤Þ¤º¸øÌó¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Î°ì¤Ä¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë¤È¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï£³£°Ç¯´ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¡£Åìµþ¡¢¼óÅÔ·÷¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤Û¤«¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¤È¸à¡Ê¤´¡Ë¤¹¤°¤é¤¤À®Ä¹¤¹¤ë·÷°è¤òÅØÎÏ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤âÉû¼óÅÔ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¡¢ÊÌ¤ËÂçºå¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ÐºÑ·÷¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Âçºå¤¬ÆüËÜ¤Ç£²ÈÖÌÜ¤Î·ÐºÑ·÷°è¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Âè°ì¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£¤¿¤ÀËÍ¤Ï¡ÊÂçºå°Ê³°¤ËÉû¼óÅÔ¤¬¡Ë²¿¸Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£Â¿¶ËÀ®Ä¹·¿¹ñ²È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î£²¤Ä¤¬¡ÊÏ¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤Î¡ËÁ°Äó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁêÅöÊ¢¤¯¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÊ¸¾Ï¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¸¤ãÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é²þ³×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤Ï¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡ÖµÄ±¡Äê¿ôºï¸º¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÏ¢Î©Æþ¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
