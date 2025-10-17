おばけがイタズラ？！おもしろ可愛いグッズやデコレーションがたっぷり TDLの「ディズニー・ハロウィーン」
10月31日まで開催中のディズニー・ハロウィーン。東京ディズニーランドでは、おばけが可愛いスペシャルグッズや、ハロウィーン気分満載のデコレーションなどワイワイ楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。
おすすめスポットを、水映（みずは）さんと共にご紹介します！
パークを全力で楽しむなら、やっぱり欲しいのがカチューシャなどのグッズ類。おばけが髪の毛をつかんでいる様に見えるおもしろ可愛いカチューシャ！上手につけてお友達を驚かせちゃおう。
ブラックとグリーンのシックなカチューシャもおすすめ。水映さんのブラックコーデにとってもお似合いです！
エントランスを入ってすぐのワールドバザールには大きな大きなパンプキンが。
柱にいばらが巻き付いていたり、細かな所まで見どころもりだくさん。
シンデレラ城前のエリアには、ヴィランズたちに扮装したおばけ達が楽しそうに過ごしています。
細部までこだわってデザインされているのでじっくり見ちゃいますね。
ぜひ記念撮影を楽しんで。
別の場所には、ミッキーマウスやミニーマウスそっくりのかかしさん。
キュートなポーズでパシャリ。
のどが乾いたら「ソフトランディング」へ。メニュー購入時にキャストへ「トリック・オア・トリート！」と声をかけると、アボカド＆チーズのコーンチップスがもらえちゃうんです！
「ギャラクティック・ブリーズ」（レモンティー＆ブルーゼリー）は、混ぜるとカラーが変わる楽しさと、ごくごく飲めちゃう爽やかさが特徴のドリンク。アボカド＆チーズのコーンチップスとの相性もバッチリです。
※パークの運営状況等により、中止または終了になる場合があります。
※1回の会計で1つプレゼントします。
キュートな魅力がたっぷりのディズニー・ハロウィーン。今すぐ遊びに出かけよう！
モデル：水映