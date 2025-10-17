すみっコぐらし×丸福珈琲店コラボ第4弾！喫茶すみっコでチョコレートタイム♪

丸福珈琲店とすみっコぐらしの大人気コラボ第4弾が、2025年11月1日(土)～11月30日(日)の期間限定で開催されます。今回のテーマは「喫茶すみっコでチョコレートフェア」。ふんわり甘くて見た目もキュートなコラボスイーツやドリンクが勢ぞろい♡ノベルティのステッカーやコースターももらえる、ファン必見のスペシャルフェアです♪

丸福珈琲店×すみっコぐらしのチョコフェア開催♡

全国10店舗で開催される今回の「丸福珈琲店×すみっコぐらし」フェアでは、チョコレートをテーマにした限定メニューが登場。

大阪・名古屋・東京・神奈川・千葉・福岡の各店舗で展開され、喫茶店ならではのクラシカルな雰囲気の中で、すみっコたちと一緒に癒しのティータイムが楽しめます。

フェア期間は11月1日(土)～11月30日(日)まで。かわいいスイーツやドリンクに心までとろけそう♡

【ビスキュイテリエ ブルトンヌ】からクリスマス限定♡スパイス香る「プティノエル〈缶〉」登場

見た目も味も満点♡コラボスイーツ＆ドリンク紹介

チョコづくしの限定メニューには、ふわとろ食感が魅力の「しろくまとぺんぎん？のデニッシュフレンチトースト」(1,760円)や、「とかげのチョコバナナパフェ」(1,870円)などがラインアップ。

さらに、「とんかつのフォンダンショコラプレート」(1,870円)や、「チョコレートホットケーキ」(1,760円)も登場します♪

ドリンクメニューには、色とりどりの「すみっコのカラフルクリームソーダ」(990円)と、ホイップたっぷりの「ねこのホットチョコレート」(990円)を用意。

どちらも見た目のかわいさにキュンとするはず♡スイーツ・ドリンクいずれか1点ごとに、ステッカーまたはコースターのノベルティがもらえます。

ノベルティも見逃せない♡限定デザインがかわいい

今回のフェアでは、メニューを1点注文ごとにノベルティがプレゼントされます。スイーツ注文でステッカー、ドリンク注文でコースターがもらえる仕様で、いずれも全2種類のデザインをラインアップ。

スマホケースに入れて持ち歩けるサイズ感もうれしいポイントです。数量限定のため、気になる方は早めの来店がおすすめです♡

©︎2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

甘くて幸せなひとときを「喫茶すみっコ」で♡

かわいさと美味しさを詰め込んだ「丸福珈琲店×すみっコぐらし」コラボフェアは、この秋だけの特別なイベント。

チョコレートメニューに癒されながら、すみっコたちと一緒に心あたたまるカフェタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。

家族や友人とのおでかけにもぴったりな、ほっこりスイートな時間をお楽しみください♪