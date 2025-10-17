歌手小柳ルミ子（73）が17日までに自身のブログを更新。体調を報告した。

小柳は「生存確認」と題し「生きていますよ 何とか QVC生放送後は過換気症候群…の様になってしまいこのまま 心臓が壊れ死ぬかと思いました ご心配おかけしましたが 何とか生きてます」と現状を打ち明けた。

また「今日は昼過ぎから 歌番組の公開収録 責任を全う出来る様頑張って来ます」とファンへ呼びかけた。

この投稿にファンからは「責任感の強いルミ子さん、やはりご無理なされてるのですね」「どうか無理のないように、今日のお仕事頑張ってください」「どうぞ無事に仕事を全うできますように、心よりお祈りします」と応援の声が寄せられている。

小柳は7月22日、自身のブログで愛犬ルルが急死したことを報告。「すみません あまりにも突然過ぎて現実を受け止められずにいます 暫く お時間を下さい」と吐露していた。8月23日には初めての心療内科受診を報告し「暗く とてつもなく 暗く 長い 長い ながーいトンネルから抜け出せずにいる 抜け出したいとも思わない… 私の正直な気持ちです」ととペットロスを打ち明けた。