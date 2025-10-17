à¥¬¥»Èá¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ä52ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥êÉ×¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¡¦¥Æ¡¦¥¤¹¤®¤ë!¡×
¡ÖÀ¹¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤«¤éÂ¿¾¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥â¥ê¥Þ¥ó¤Î¥Û¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥â¥êÉ×(52)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö7Ç¯¤Ö¤ê¡¢9²óÌÜ¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Î¹¡£¤´ÈÓÆÃ½¸¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤ÊÉ÷ËÆ¤Ç½é¤á¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡ÖPopeyes¡×¤Î¥Á¥¥ó¤Ê¤É¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë¤¿¤¤¤é¤²¤¿ÎÁÍý¤Î¥¢¥é¥«¥ë¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÊª²Á¹â¡¢±ß°Â¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¹¹¤Ë¥Á¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤â¤ó¤Ç¾ï¤Ë¿´¤ÎÃæ¤ÇÈáÌÄ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢À¹¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤«¤éÂ¿¾¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÈÓ¡¢¤¦¤Þ¤½¡¼¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿??¡×¡Ö¥¹¡¦¥Æ¡¦¥¤¹¤®¤ë!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥â¥êÉ×¤Ï1994Ç¯¤ËÁêÊý¤Î¼ïÇÏ¥Þ¥ó(55)¤È¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£²á·ã¤Ê¥È¡¼¥¯¤ä¥Í¥¿¡¢¤½¤·¤ÆÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿·Ý¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£