¡Ú11/29¸ÂÄê¡Û»åÅçµíBBQ¤¬¼ê¤Ö¤é¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ªJAF²ñ°÷¤Ê¤éºÇÂç1,600±ßOFFà¤¤¤¤Æù¤ÎÆüá¤ËÀ¾¶è¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
Æù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï¤ÇÂç¿Í¤â»Ò¶¡¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ(JAF)¶å½£ËÜÉô¤Ï11·î29Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÀ¾¶è¤Î¡ÖÅâÇñVILLAGE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖJAF¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¶å½£ in ÅâÇñVILLAGE¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢JAF²ñ°÷¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¸òÎ®¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡³«ºÅÆü¤Ç¤¢¤ë11·î29Æü¤Ï¡Ö¤¤¤¤Æù¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë»åÅçµí¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶å½£»º¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¼ê¤Ö¤é¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¬´ë²è¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼µ¡ºà¤ä¼çÍ×¿©ºà¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Î²¼¡¢½©¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë»²²Ã·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼ç¤Ê¼Â»Ü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û
¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï¡§°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸À½¤ÎÅá¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç³Ú¤·¤à¥ê¥¢¥ë¹çÀï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£(»²²ÃÂÐ¾Ý¡§5ºÐ°Ê¾å)
¡¦JAF¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¡¼¤È¤Î¹Ë°ú¤¡§JAF¤Î»ö¶ÈÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎ¸³·¿´ë²è¡£
¡¦¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¡§¶å½£¡¦²Æì¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬·ÊÉÊ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡ÖÃÏ°è½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿Í¾²Ë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§JAF¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¶å½£ in ÅâÇñVILLAGE
Æü»þ¡§11·î29Æü11:00¡Á16:00
¾ì½ê¡§ÅâÇñVILLAGE¡ÊÊ¡²¬»ÔÀ¾¶èµÜ±º273-1¡Ë
Êç½¸Äê°÷¡§120Ì¾¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë
»²²ÃÈñÍÑ¡§
¡ÚJAF²ñ°÷¤ò´Þ¤à¥°¥ë¡¼¥×¡ÛÂç¿Í 4,400±ß¡¢¾®³ØÀ¸ 2,200±ß
¡Ú°ìÈÌ¥°¥ë¡¼¥×¡ÛÂç¿Í 6,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸ 3,000±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ¡£¿©»ö¡¢È÷ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿½¹þ´ü¸Â¡§11·î11Æü11:55
¼çºÅ¡§JAF¶å½£ËÜÉô
¡¡»²²Ã¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢JAF¤Î¸ø¼°¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±«Å·¤Î¾ì¹ç¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://area.jaf.or.jp/area/2025/09/kyushu/fukuoka/events/jaffes2025kyushu