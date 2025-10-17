¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤Î¸µNFL¥Á¥¢àË·¼ç¤¬Îø¤·¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉÂËâ¤ÈÀï¤Ã¤ÆÍè¤¿Í¦µ¤¤Ë´¥ÇÕ¡×¡ÖGood for you!¡×
¡¡¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤Î¸µÊÆ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(NFL)¤ÎÆüËÜ¿Í¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬SNS¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤«¤é1Ç¯2¥ö·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£È±¤¬¤À¤¤¤Ö¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ó¥ë¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆºòÇ¯¤Þ¤Ç6´üÏ¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿ËÜÅÄ·Ê»Ò¤µ¤ó(42)¡£È±¤¬È´¤±Íî¤Á¤¿¼£ÎÅÃæ¤Î¼Ì¿¿¤È¤¹¤Ã¤«¤êÈ±¤¬¿¤Ó¤¿¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥É¤À¤±²¿ÅÙ¤«¥Ð¥ê¥«¥ó¤ÇÄæ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï²¿¤â¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£Ë·¼ç¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îø¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤â²Ä°¦¤¤·Ê»Ò¤µ¤ó¡ª¤½¤·¤ÆÉÂËâ¤ÈÀï¤Ã¤ÆÍè¤¿Í¦µ¤¤Ë´¥ÇÕ¡×¡ÖÈþ¿Í¤ÏÈ±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¡×¡ÖGood for you!¡×(´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿)¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÅÏÊÆ¡¢NFL¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¡£ºòÇ¯2·î¤ËÆý¤¬¤ó¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï²°Æâ¥¢¥á¥Õ¥ÈÊÆ¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£