J1アビスパ福岡のルーキーDF橋本悠（23）がサッカー人生で初めてという涙を乗り越えて躍動した。4日の横浜FC戦ではCKのキッカーとして決勝点を演出。チーム最多5本のシュートを放つなど、存在感が光った。その背景には、1週間前の悔しさがあった。

連敗が今季最長の「5」にまで伸びた9月27日のホーム広島戦。試合後にサポーターの元へ向かう橋本は、あふれる涙をこらえきれなかった。

「プロになって、一緒に戦ってくれるサポーターがいて、しかも、アウェーで遠いところまで一緒に来てくれる。一緒に悔しがってくれる姿を見て、心を打たれた。こんなに素晴らしい方々に応援されているんだって」

J2鳥栖のU―15（15歳以下）、U−18（18歳以下）から福岡大と強豪チームでプレーを続けてきた橋本にとって、これだけ勝てないということは初の経験だった。「今までは数少ない負けだったので、すぐ次に向けた課題に向けて取り組むことができた」と振り返る。「J1で全勝できるわけではない」と頭では分かっていても、感情面の切り替えは難しかった。広島戦後、サポーターのエールを受けて思いがついに爆発した。

次節に向けたトレーニングはより一層、気合が入った。広島戦では正確なクロスでFWサニブラウン・ハナンのプロ初ゴールをアシスト。「できたことが明確になった」との思いもあっただけに、「他の選手のけがなどがある中、個人的にもチャンスだと思っていた。とにかくチームが勝つことを優先しながら、まずは自分ができることをお客さんに見せたい」と練習に励んだ。

翌週の横浜FC戦は「1週間の準備期間で僕自身、コンディションが良かった」と自信を持ってピッチへ。左のウイングバックから積極的にゴール前に顔を出し、FWウェリントンとのコンビネーションで好機をつくった。後半6分には、それまでキッカーだった名古新太郎に代わり、自身がCKを担当。サインプレーを成功させ、湯澤聖人の決勝ゴールにつながった。



「J1という舞台でないと味わえない負けへの意識を知った。次は絶対に勝たないといけないと自分自身にも、チームとしての責任感もあらためて感じている」。今シーズンは18日のアウェー町田戦を含め、残り5試合。橋本はあらゆる経験を糧に、プロ選手として進化を遂げていく。（伊藤瀬里加）

