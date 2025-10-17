＜速報＞竹田麗央が4連続バーディ奪取し猛追 首位と1差で後半へ
＜BMW女子選手権 2日目◇17日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の第2ラウンドが進行している。日本勢8人全員がハーフターンし、6番から4連続バーディを奪取した竹田麗央が首位と1打差のトータル11アンダー・2位タイにつけている。
【写真】16番は1打目が崖越えに 韓国戦の会場はまさにリンクス
畑岡奈紗はトータル10アンダー・4位タイ。馬場咲希はトータル9アンダー・7位タイと好位置でプレーしている。山下美夢有はトータル7アンダー・11位タイ。勝みなみ、吉田優利、岩井千怜はトータル4アンダー・37位タイ、岩井明愛はトータル2アンダー・54位タイにつけている。トータル12アンダー・単独首位にキム・セヨン（韓国）。1打差2位タイには竹田、とブルック・マシューズ（米国）が続いている。今大会の賞金総額は230万ドル（約3億4924万円）。優勝者には34万5000ドル（約5238万円）が贈られる。
